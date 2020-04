En el último SmackDown, Big E venció a The Miz y Jey Uso, y logró que The New Day ganaran los títulos en parejas del show azul. Hubo fanáticos que se alegraron por la noticia, pero otros la criticaron en las redes sociales. Muchos se preguntaron qué seguirá ahora. La respuesta no tardó en llegar. Fue Dave Meltzer, del Wrestling Observer, quien se encargó de revelar cuáles son los planes para los cinturones en parejas.

“La idea que tienen en WWE es volver a hacer una lucha de tres equipos (entre The New Day, The Usos, y The Miz y John Morrison), tal y como debía ocurrir en WrestleMania. Esta llevando esta rivalidad a ese combate. A la empresa no le importa qué equipo tenga los títulos, estos pueden cambiar de mano en cualquier momento”, dijo Meltzer.

Con esta información, se puede especular que las tres duplas se verán las caras en el evento Money in the Bank 2020, aunque aún no se ha confirmado nada. Sin embargo, como el pay-per-view es el 10 de mayo, la compañía puede anunciar el enfrentamiento en cualquier momento.

En un principio, The Miz y John Morrison tenían que enfrentar a The New Day y a The Usos en WrestleMania 36, pero The Miz se enfermó y no pudo estar presente. Por lo que solo pelearon un representante de cada binomio. Aquella vez, ganó Morrison. Lamentablemente, su compañero no pudo defender los cinturones en el último SmackDown.

