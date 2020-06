The Miz y John Morrison se van a enfrentar al campeón universal Braun Strowman en Backlash 2020 en un ‘2-on-1 Handicap match’. El título estará en juego. Por eso, los dos luchadores le hicieron tres bromas al gigante en SmackDown, pero las cosas no salieron como ambos esperaban.

Strowman aguantó hasta cierto punto, pero lo que colmó su paciencia fue ver cómo The Miz y Morrison habían destruido la ventana delantera de su coche. El ‘Gigante entre hombres’ no soportó más y comenzó a buscar a los dos peleadores. Y los encontró.

Tanto The Miz como Morrison estaban en el interior de una furgoneta, pero no quisieron salir cuando vieron a Strowman. El gigante no lo dudó y con su tremenda fuerza volteó el vehículo con los dos luchadores estando dentro. “¿Piensan que lo que estaban haciendo era divertido? ¡Lo que yo acabo de hacer es realmente divertido!", exclamó Braun.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando con algunos luchadores de NXT como parte del público. La WWE no puede realizar eventos masivos debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.