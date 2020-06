Otis mostró su gran poder en el Friday Night SmackDown de esta semana al darle una paliza al ‘Rey’ Baron Corbin, quien, a pesar de que intentó de todo, no pudo vencer al ganador del Money in the Bank 2020.

En la combate que tuvieron, Otis fue superior y el ‘Rey’ no tuvo más opción que agarrar una silla y golpear a su rival. El árbitro vio eso y dio como ganador al miembro de Heavy Machinery. Sin embargo, la acción no acabó con la descalificación de Corbin.

Y es que el ‘Rey’ intentó golpear otra vez con una silla a su oponente, pero no tuvo éxito. Otis evitó el ataque de Corbin y al final le aplicó un ‘codazo biónico’. Eso sí, para ejecutar la técnica, el dueño del maletín tuvo que hacer su ‘gusanito’. Durante la pelea, Otis estuvo acompañado por Mandy Rose.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando con algunos luchadores de NXT como parte del público. La WWE no puede realizar eventos masivos debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.