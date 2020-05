En el segmento estelar del SmackDown de esta semana -el último antes del Money in the Bank 2020-, el ‘Rey’ Corbin, Shinsuke Nakamura y Cesaro vencieron a Daniel Bryan, Drew Gulak y Otis. No obstante, la trifulca siguió luego de que el árbitro diera por concluido el combate.

Y es que Corbin llevó una escalera al medio del ring e intentó subir por ella para agarrar el maletín que estaba colgado. En ese momento, apareció Daniel Bryan y detuvo al ‘Rey’. Sin embargo, Corbin logró deshacerse del barbudo, pero no pudo con Otis.

Otis, entonces, trató de subir por la escalera. El problema era que cada vez que pisaba uno de los peldaños, estos se rompían. Corbin aprovechó la confusión de Otis y lo sacó del cuadrilátero, e hizo lo mismo con Bryan. Al final, el ‘Rey’ llegó a lo más alto de la escalera y agarró el maletín. ¿Se repetirá esta escena el domingo en Money in the Bank 2020? Lo sabremos en unos días.

Tanto Otis, como Corbin y Bryan estarán en la lucha de escaleras del MITB 2020, y tendrán que enfrentarse a Rey Mysterio, Aleister Black y AJ Styles. Solo uno de ellos saldrá victorioso.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, a puertas cerradas. La WWE no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

