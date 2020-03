Otis, miembro de Heavy Machinery, se descontroló en el último Friday Night SmackDown y le dio una buena paliza a los campeones en parejas del show azul John Morrison y The Miz. Y después los golpeó con una silla, por lo que perdió la pelea junto a su compañero Tucker. ¿Qué pasó?

La pelea entre Heavy Machinery contra Morrison y The Miz se estaba desarrollando con total normalidad, pero en ese momento entró Dolph Ziggler, quien todo indica es la actual pareja de Mandy Rose. Otis odia a Ziggler porque cree que el luchador le quitó el amor de Mandy.

Dolph, entonces, se sentó al costado de Michael Cole y esperó el mejor momento de la noche para empezar a humillar a Otis. Así que paró la pelea y puso una imagen de él con Mandy. Esto enfureció a Otis y empezó a atacar a todo el mundo.

Ziggler logró escapar, pero Morrison y The Miz no. Ellos no corrieron con la misma suerte y sufrieron la furia del luchador. Al final, Otis comenzó a golpear a los campeones con varios silletazos, lo que hizo que su equipo perdiera el combate. Tucker solo intentó calmar a su amigo.

Este Friday Night SmackDown se está llevando a cabo a puertas cerradas en el Performance Center de Orlando, en Florida. Es una medida que está tomando la WWE para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que tiene en jaque al mundo entero.

