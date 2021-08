WWE SummerSlam 2021 se desarrollará este sábado 21 de agosto, siendo una fecha poco habitual para los fanáticos. A pesar de ello, hay gran expectativa por las grandes luchas pactadas, en especial por el combate de John Cena ante Roman Reigns por el Campeonato Universal de la WWE. Aquí te contamos al detalle sobre la cartelera completa, los canales para ver el evento y los horarios para que no te pierdas ningún detalle.

La competencia entre los experimentados luchadores se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada). Habrá un total de 10 combates durante la noche. El detalle más resaltante es que la mayoría de luchadores supera los 35 años: Goldberg (54) será el más veterano, mientras que Dominik (24) el más joven.

John Cena será el hombre a seguir en la noche, dado que vuelve en busca de obtener el campeonato mundial número 17 en su historial y así poder convertirse en el más ganador de la empresa de lucha. No obstante, Roman Reigns no será un rival fácil de doblegar. Otro enfrentamiento atractivo será el Bobby Lashley vs. Goldberg, aunque el veterano competidor no es favorito para quedase con el campeonato de la WWE.

Cartelera del SummerSlam 2021

Roman Reigns vs. John Cena – Título Universal.

Bobby Lashley vs. Goldberg – Título de la WWE.

Nikki A.S.H. vs. Rhea Ripley vs Charlotte Flair – Título femenino de Raw.

Bianca Belair vs. Sasha Banks – Título femenino de SmackDown.

The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs. Rey y Dominik Mysterio – Títulos por parejas de SmackDown.

Sheamus vs. Damian Priest – Título de Estados Unidos.

Edge vs. Seth Rollins.

Alexa Bliss vs. Eva Marie.

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal.

AJ Styles y Omos vs. RK-Bro – Títulos por parejas de RAW.

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2021 en vivo?

El WWE SummerSlam 2021 podrás disfrutarlo a través de la señal del canal premium Star Action, que cobra una suscripción extra.

Star Action en Movistar TV Star Action en Directv Star Action en Claro TV Canal 184 (SD) 561 (SD) Canal 82 (SD) Canal 197 (HD) 1561 (HD) Canal 1638 (HD) Canal 788 (HD)

Además, también está la opción de WWE Network, que también es una señal de paga y puedes ver todo el contenido en vivo por internet. Para acceder, tendrás que crear tu cuenta en el siguiente link:

https://www.wwe.com/wwenetwork/esp

¿A qué hora ver el WWE SummerSlam 2021 en vivo?

Perú – 6.00 p. m. hora de Lima

México – 6.00 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 6.00 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 4.00 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 6.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Miami

Colombia – 6.00 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 8.00 p. m. hora de Buenos Aires

España – 1.00 a. m. hora de Madrid (domingo 22 de agosto)

España – 12.00 a. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 8.00 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 7.00 p. m. hora de Asunción

Chile – 7.00 p. m. hora de Santiago

Brasil – 8.00 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 7.00 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 7.00 p. m. hora de Caracas

Canadá – 7.00 p. m. hora de Toronto

Italia – 1.00 a. m. hora de Roma (domingo 22 de agosto)

Francia – 1.00 a. m. hora de París (domingo 22 de agosto)

Alemania – 1.00 a. m. hora de Berlín (domingo 22 de agosto)

Portugal – 12.00 a. m. hora de Lisboa (domingo 22 de agosto)

Países Bajos – 1.00 a. m. hora de Ámsterdam (domingo 22 de agosto)

Inglaterra – 12.00 a. m. hora de Londres (domingo 22 de agosto)