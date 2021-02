The Miz dejó a todos los fanáticos en shock tras canjear su maletín de Money in the Bank en el final del Elimination Chamber 2021. ‘The Awesome’ tuvo un trato con MVP y Bobby Lashley ayudó a debilitarlo a Drew McIntyre para que así consiguiera el título de WWE.

Un hecho que no solo fue tendencia en redes sociales, también marcó historia en WWE. Y es que The Miz se convirtió en le primer doble campeón Grand Slam, así lo confirmó la propia empresa.

‘The Awesome’, además de su segunda conquista del título de WWE, ya era ocho veces campeón Intercontinental, ocho veces campeón en pareja y dos veces campeón de los Estados Unidos.. El domingo hizo historia y ganó el centro mundial luego de 10 años de ausencia.

Con ello, The Miz es el único que ha ganado al menos dos veces los principales títulos de WWE. Él ya pertenecía al grupo de Grand Slam, como Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Kurt Angle, entre otros, pero ahora se diferencia del resto.

Otros luchdores activos que pueden meterse a la lista de dobles campeones Grand Slam son Seth Rollins y Edge, quienes les faltaría ganar una vez más el título de los Estados Undos. Por su parte, Rey Mysterio y Kofi Kingston deberían conseguir por segunda vez el cinturón de WWE para también meterse.