En estas últimas semanas, The Viking Raiders han sido la dupla más dominantes de los Monday Night Raw. Prueba de ello es que actualmente tienen en su poder los títulos en parejas del show rojo. Pero, todo indica, tendrán que defenderlos una vez más en el evento TLC 2019.

¿Y contra qué dúo lo harán? Según la última edición del programa WWE Backstage, los actuales campeones en parejas lanzarán un reto abierto durante una de las secuencias del pay-per-view, que se realizarán este domingo 15 de noviembre en el Target Center de Minneapolis, en Minnesota.

De acuerdo a lo que había informado días antes el periodista Dave Meltzer, del Wrestling Observer, Erik e Ivar se iban a enfrentar contra The O.C. (Karl Anderson y Luke Gallows) en TLC; por lo que es muy probable que los amigos de AJ Styles respondan el reto abierto de este domingo.

No es la primera vez que The Viking Raiders lanzan un desafío, ya lo hicieron en el último Raw y quienes respondiendo fueron The Street Profits. Lamentablemente, este grupo -conformado por Angelo Dawkins y Montez Ford- no tuvo éxito.

