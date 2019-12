El evento TLC 2019, el último del año de la WWE, ha arrancado con todo. Y es que en el primer combate de la velada, The New Day (Big E y Kofi Kingston) pudieron proteger sus títulos en parejas de SmackDown al vencer a The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) en una lucha de escaleras.

Parecía que Scott y Dash iban a ganar la contienda, pues estaban solos en medio de ring. Comenzaron, entonces, a subir por las escaleras para tratar de agarrar los cinturones que estaban colgados en lo alto del escenario. Sin embargo, en ese momento llegó Kofi Kingston.

Los tres estaban golpeándose en las escaleras, pero la desventaja era evidente. Kofi hacía lo que podía contra The Revival. De repente, Big E subió, agarró a Dash Wilder y se tiró con él desde lo alto de la escalera. De esta manera, solo quedaron Scott y Kofi. Uno de ellos haría ganar a su equipo.

El miembro de The Revival estuvo a punto de agarrar los títulos, pero Kingston reaccionó a tiempo y golpeó la cara de su rival. Scott cayó y el integrante de The New Day pasó a agarrar los títulos en parejas. De esta manera, se llevó la victoria del primer combate de la cartelera estelar.

Así The New Day retuvieron sus títulos. (Foto y video: WWE/ FOX Action)

