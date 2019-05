Combate Américas: la tragedia de Zury Valenzuela que lo encaminó en las artes marciales mixtas

De pequeño, Zury Valenzuela comenzó practicando capoeira porque le gustaban las acrobacias, pero recién a los 15 años lo conoció más como arte marcial. Sin embargo, solo lo tuvo como hobby, pues por ese tiempo estaba más enfocado en la calle.

Y si bien no tenía un orden en su vida, todo cambió cuando falleció su padre. Con 21 años, Zury Valenzuela dejó la 'palomillada' a un lado y sentó cabeza: así encontró en las MMA el camino para ponerle disciplina a su vida.

"Mi primera pelea en MMA no fue planeada, salió por una lesión de un compañero de entrenamiento. Justo mi papá había fallecido, pero lo tomé como un desafío, porque él siempre me considero un campeón y las artes marciales mixtas me dieron la oportunidad", le confesó Zury Valenzuela a Depor.

"La muerte de mi papá hizo que siente cabeza, antes yo no tenía una vida ordenada, pero esto me marcó. Puedo decir felizmente que desde esa fecha, ya no peleo en las calles. Me cambió la vida", agregó Valenzuela.

Con su disciplina y trabajo, se abrió paso en la jaula a tal punto de ser considerado uno de los mejores en la categoría de peso mosca. Y ahora tendrá la oportunidad de brillar en el evento de Combate Américas en Perú, este fin de mes.

(Foto: José Rojas) Zury Valenzuela entrena con el Team Villagoma.

"Lo tomo con la misma seriedad que otras peleas, pero sé que Combate Américas es el evento que todos los peleadores quieren estar. Me siento con un compromiso tremendo, sé que voy a dar un gran espectáculo", aseguró.

Eso sí, Zury Valenzuela no estará peleando en 57 kilos, sino en peso gallo (61 kilos) ante Vicente Vargas, otro peleador nacional. "Sé que puedo asumir este desafío. Lamentablemente, será ante otro peruano, pero lo veo como una forma de demostrar el talento que hay acá", dijo.

"A Vicente lo conozco, lo respeto, es un peleador muy duro y sé que los 15 minutos que dure la pelea vamos a dar todo por llevarnos la victoria. Sé que mi trabajo va a dar qué hablar esa noche", añadió Valenzuela.

Y aunque quizá no tenga los recursos que otros peleadores tienen o el apoyo económico de diferentes marcas, a Zury Valenzuela solo le interesa un 'auspicio': el de su hija. "Esta pelea será complicada, pero se la quiero dedicar a ella. Ya está un poco más grande y podrá verme", contó.

"Estoy mentalizado en hacer tres rounds espectaculares, solo puedo asegurar eso. La estrategia se lo dejo a mis entrenadores, yo me dedico a lo mío", finalizó Zury Valenzuela.

Yuri 'Zury' Valenzuela Edad:

28/12/86 (32 años)

28/12/86 (32 años) Récord en MMA:

12-6

12-6 Peso/Talla:

61 kilos/1.61 mts

61 kilos/1.61 mts Equipo:

Team Villagoma MMA Zury Valenzuela firmó por una pelea en Combate Américas

