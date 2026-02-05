El equipo peruano de Copa Davis presentará una novedad con respecto a los integrantes de los duelos de singles que solía presentar en las últimas series, cuando inicie la ronda de los ‘Qualifiers’ del torneo en la ciudad de Düsseldorf ante Alemania. Pese a que aseguró su recuperación, Ignacio Buse no jugará en el Día 1 de la competición.

Así lo decidió el capitán del equipo, el extenista Luis Horna, quien sin embargo, sí lo alineará para el partido de dobles el próximo sábado. Esto respondería al estado físico de ‘Nacho’, quien jugará su primer partido oficial de la temporada, por una lesión que arrastró desde finales de 2025.

De esta manera, quien vuelve a tener el protagonismo de antes será Juan Pablo Varillas, quien se medirá ante el mejor rankeado de los alemanes en este enfrentamiento, Jan-Lennard Struff. de potente servicio y gran experiencia.

Cabe mencionar que el tenista peruano de 21 años, Gonzalo Bueno, abrirá la serie y buscará el primer punto para el Perú, cuando se enfrente ante el tenista local Yannick Hanfmann.

Día 1

Gonzalo Bueno vs. Yannick Hanfmann.

Juan Pablo Varillas vs. Jan-Lennard Struff.

Día 2

Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz.

Gonzalo Bueno vs. Jan-Lennard Struff.

Juan Pablo Varillas vs. Yannick Hanfmann.

Si bien Alemania no cuenta con la presencia de su mejor tenista, Alexander Zverev, tiene en sus filas a jugadores de nivel y que fueron parte de la última campaña de su seleccionado en el certamen, en la que alcanzaron las semifinales.

Perú llegó a esta ronda, luego de imponerse por 3-1 con mucha autoridad sobre Portugal en Lima. Por ser locales, se jugó en tierra batida, mientras que ante los teutones será en cancha dura.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Perú vs. Alemania?

Los partidos de esta fase están programados para el viernes 6 y sábado 7 de febrero desde las 10:00 a.m. en la jornada inaugural, mientras que en la segunda fecha se iniciará a las 7:00 a.m. (hora peruana).

¿Dónde ver el Perú vs. Alemania por Copa Davis?

Todos los partidos de este enfrentamiento, tanto de singles como de dobles, se verá en exclusiva a través de DSports. Además, todas las incidencias de la serie estarán en la web de Depor, con la más completa información.

TE PUEDE INTERESAR



