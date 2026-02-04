Aunque por estos días está alejado de las canchas mientras define su futuro, luego de haber disputado la Copa Perú durante el 2025 con el ADA Cajabamba, Wilmer Aguirre siempre se toma un tiempo para declarar a los medios de comunicación cuando se trata de Alianza Lima. Pese a que no se fue bien del club, su hinchaje y sus seis títulos nacionales con los íntimos lo convierten en una voz autorizada.

Así pues, a pocas horas del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, Aguirre fue entrevistado por el programa Modo Fútbol y habló de todo. Además de recordar su participación en el último bicampeonato del club, no se guardó nada cuando tuvo que recordar la convivencia que hubo en la interna por aquellos años, entre el 2021 y 2022.

Wilmer Aguirre fue consultado específicamente por su relación con Hernán Barcos, ya que desde hace tiempo existen los rumores de que ambos no tenían una buena relación y que, para algunos, la opinión del ahora delantero de FC Cajamarca fue determinante para la salida del ‘Zorrito’.

Para explicar lo sucedido, el pisqueño recordó el intercambio de palabras que tuvo con el ‘Pirata’ en un partido frente a la Academia Cantolao, en donde chocó con él tras un mal cálculo luego de un centro de Édgar Benítez. Según relató, fue una jugada de fútbol malinterpretada por la hinchada y que le costó fuertes críticas por lo que él considera una simple reacción.

“Sí, no era buena (su relación con Barcos). Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado por una reacción ante una acción. No sé si recuerdan un partido contra Cantolao en el Miguel Grau, donde yo calculo un centro del ‘Pájaro’ Benítez, entro al balón y me choco con Hernán. Pero era parte del juego; él hace una acción y yo reacciono”, reveló en el programa de Linkeados.

Wilmer Aguirre ganó seis títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

El futbolista de 42 años agregó: “En la repetición vi que me enfocaron a mí y se ve que yo ‘gran p*teo’. Ahí tuve una fuerte crítica de la hinchada, mis redes reventaban de críticas porque había reaccionado. Mucho antes también hubo un tema con Hernán y de ahí no hubo una relación con él”.

En esa misma línea, al ser preguntado si considera que Barcos pesó para que no le renovaran el contrato en el 2023, Aguirre sostuvo que sí. “Tenía otros chismes que llegaron a mí. Sí, lastimosamente hubo algo que hizo que piense eso, que mi permanencia vino de la mano de él”.

Si bien evitó opinar si en Alianza Lima tomaron una buena decisión al no continuar con Hernán Barcos, Wilmar Aguirre fue tajante y opinó que, más allá de su calidad como futbolistas, no es una buena persona. Además, mencionó que de algún u otro modo en tienda íntima tenían que elegir entre el cordobés y Paolo Guerrero.

“Yo no sé si fue una buena decisión. Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores ‘9’ que ha llegado a Alianza Lima. Pero de ahí, como persona, para mí, no era bueno. Entonces no sé si sea lo correcto o no, pero me imagino que tenían que elegir a uno de los dos (entre Barcos y Guerrero)”, aseveró.

Hernán Barcos firmó por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima. (Foto: FC Cajamarca)

