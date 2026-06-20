El squash peruano volvió a vivir una jornada histórica gracias a Diego Elías, quien continúa consolidándose como una de las grandes figuras del deporte mundial. El deportista nacional, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte, logró un triunfo de enorme relevancia al quedarse con el título del PSA Squash Tour, torneo que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina a nivel internacional.

Este logro tiene un valor especial, ya que Elías se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar el campeonato de este prestigioso certamen, marcando un hito sin precedentes para el squash de la región. Su consagración refuerza el crecimiento del atleta peruano en la élite mundial y su presencia constante en instancias decisivas.

El respaldo institucional también forma parte del proceso que acompaña su desarrollo deportivo. La actual gestión del Instituto Peruano del Deporte, encabezada por Sergio Ludeña Visalot, junto al Ministerio de Educación, viene brindando apoyo a su preparación con miras a los próximos grandes retos internacionales.

La final se disputó en la sede del Centquatre-Paris, en Francia, donde el peruano tuvo que exigirse al máximo durante 82 minutos de juego. Allí, Elías mostró carácter y jerarquía para imponerse por 3-1 ante el neozelandés Paul Coll, actual número dos del ranking mundial.

El encuentro comenzó con un primer set adverso para el peruano, que cayó por 7-11. Sin embargo, logró recomponerse rápidamente y cambió el rumbo del partido con parciales de 11-4, 11-6 y 11-9, mostrando solidez física y mental en los momentos clave.

The first South American to win the PSA Squash Tour Finals! 🇵🇪@diegoelias96 has beaten Paul Coll in Paris to bring the season to a close 🏆



3-1: 7-11, 11-4, 11-6, 11-9 (82m) pic.twitter.com/nCQ5uNGcrt — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) June 20, 2026

Durante su camino a la final, Elías también tuvo que superar una semifinal atípica, luego del retiro del egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, debido a una intoxicación alimentaria. Antes de ello, había dejado en el camino al francés Víctor Crouin por 3-1 en cuartos de final.

Este título se suma a una temporada destacada para el peruano, que en abril ya había conseguido el Gouna International Squash Open 2026 en Egipto. Dichos resultados lo mantienen en la parte alta del ranking mundial y fortalecen su proyección internacional.

Con estos logros, Diego Elías se perfila como una de las principales cartas del deporte peruano rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, en un proceso que cuenta con el trabajo articulado entre el IPD y la Federación Peruana de Squash.

TE PUEDE INTERESAR