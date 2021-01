¿Cómo ver McGregor vs Poirier en directo online? ¿Dónde se realizará el UFC 257? ¿A qué hora inician las peleas preliminares y estelares? A continuación, te damos a conocer todos los detalles que debes saber del gran evento que será este sábado 23 de enero en Abu Dabi. Después del retiro, el peleador irlandés vuelve al octágono para continuar con su legado ante un rival que conoce muy bien.

McGregor vs Poirier pelearon en 2014, donde el irlandés ganó por KO en el primer asalto. Sin duda, una pelea que se arrastra en la memoria de todos los seguidores de UFC y que volverá a suceder este sábado desde las 18:15 horas (Perú, Colombia, Ecuador) – 20:15 horas (Argentina, Chile, Brasil) las preliminares y 20:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador) – 22:00 horas (Argentina, Chile, Brasil) las peleas estelares.

¿A qué hora pelean McGregor vs Poirier en vivo por UFC 257?

Conor McGregor vs Dustin Poirier serán protagonistas la pelea estelar este sábado 23 de enero en UFC 257 y aquí te damos a conocer los horarios por país para estar atento al evento que se realizará en el Etihad Arena de Abu Dabi. Cabe mencionar que las horas que aparece están en el orden: primeros preliminares, preliminares y cartelera estelar.

España: 00:15/02:00/04:00 horas

Estados Unidos: 18:15/20:00/22:00 horas (EDT) / 15:30/17:00/19:00 horas (PDT)

México: 17:15/19:00/21:00 horas

Chile: 20:15/22:00/00:00 horas

Colombia: 18:15/20:00/22:00 horas

Argentina: 20:15/22:00/00:00 horas

Perú: 18:15/20:00/22:00 horas

¿Qué canales TV transmitirán el McGregor vs Poirier?

UFC 257 en vivo será transmitido en diversos canales y aplicaciones móviles para que no puedas perderte ningún detalle de la pelea entre McGregor vs Poirier.

Cartelera estelar: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), DAZN en España, Fox Action Premium (México y Chile) y ESPN (Latinoamérica, salvo México y Chile).

Preliminares: ESPN (Estados Unidos), Fox Sports (México y Chile), ESPN (Latinoamérica, salvo en México y Chile) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).

¿Cómo ver McGregor vs Poirier en directo online?

Si no estás en casa y quieres ver el McGregor vs Poirier en directo online entonces puedes descargar la app de ESPN Play, es la propuesta de la empresa que reúne a más de 6,500 eventos en vivo por año y un amplio archivo de contenidos on demand, con lo mejor de la programación de ESPN, transmisiones exclusivas y la posibilidad de elegir entre múltiples partidos simultáneos en vivo.

McGregor vs Poirier: ¿Cómo descargar y ver ESPN en directo online?

ESPN cuenta con una aplicación disponible para ofrecer lo mejor del mundo deportivo desde un Smartphone, ya sea para iOS o para Android. Para obtener ESPN App sólo es necesario ingresar al Play Store (Android) o al App Store (IOS, también disponible para Apple Watch), según el sistema operativo de cada teléfono móvil, y seguir una serie de pasos muy sencillos durante su instalación. Disponible en:

Apple iOS

Google Play

¿Cuál es la cartelera Mcgregor vs Poirier en UFC 257?

Dustin Poirier vs. Conor McGregor – Peso Ligero

Dan Hooker vs. Michael Chandler – Peso Ligero

Jessica Eye vs. Joanne Calderwood – Peso Mosca

Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio – Peso Semipesado

Marina Rodríguez vs. Amanda Ribas – Peso Paja

Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior- Peso Mediano

Matt Frevola vs. Ottoman Azaitar – Peso Ligero

Shane Burgos vs. Hakeem Dawodu – Peso Pluma

Andrew Sánchez vs. Makhmud Muradov – Peso Mediano

