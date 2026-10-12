La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 continúa este lunes 12 de octubre, con el Juego 2 entre los Milwaukee Brewers y los actuales campeones, Los Angeles Dodgers. Los Brewers lideran la serie 1-0 tras haber ganado el primer encuentro por un ajustado 2-1. El compromiso iniciará a las 15:00 horas (tiempo del Centro de México y Milwaukee) / 5:00 pm ET / 2:00 pm PT desde el American Family Field, escenario donde se verán nuevamente las caras dos novenas que superaron la barrera de las 100 victorias en la temporada regular de las Grandes Ligas. ¿Quieres ver el Juego 2 de la serie Brewers vs. Dodgers EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura de este encuentro entre dos populares franquicias peloteras en un duelo al mejor de 7.

¿En qué canal transmite Brewers vs. Dodgers EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Si te encuentras en los Estados Unidos, la transmisión en televisión abierta e inglés del Juego 2 de la edición 2026 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers correrá a cargo de las señales principales de FOX Sports y FS1, mientras que la opción en español estará disponible mediante la cadena FOX Deportes. En el apartado digital, los fanáticos estadounidenses podrán seguir el juego minuto a minuto por streaming usando la aplicación oficial FOX One o plataformas de cable por internet como Fubo y YouTube TV.

Para el público de México, los canales de televisión de paga encargados de llevar toda la acción completamente en vivo son FOX Sports y FOX One. Si prefieres disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV dentro de territorio mexicano, la alternativa oficial en streaming es la app de FOX One, asegurando una cobertura total del arranque de esta vibrante antesala de la Serie Mundial.

En el resto de Latinoamérica, existen diversas opciones locales y globales para no perderse el debut de Shohei Ohtani y Jackson Chourio en esta ronda. La plataforma internacional MLB.TV transmitirá el duelo sin restricciones, complementada por la señal de Disney+ en varios países, Teleantillas en República Dominicana, Canal 4 en Nicaragua, e IVC junto a BeisbolPlay para los aficionados de Venezuela.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Argentina 18:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Bolivia 17:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Perú 16:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Colombia 16:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Ecuador 16:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Chile 18:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Uruguay 18:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Paraguay 18:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Brasil 18:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Venezuela 17:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium, IVC y Beisbol Play República Dominicana 17:00 TeleAntillas MLB.TV Nicaragua 15:00 Canal 4 MLB.TV México 15:00 (CDMX) FOX Sports FOX One Estados Unidos 17:00 ET / 14:00 PT FOX Sports y FS1 (inglés) / FOX Deportes (español) FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream