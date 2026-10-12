Los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers se enfrentan hoy lunes 12 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, por el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026. El compromiso está programado para las 5:00 p. m. en Venezuela y los aficionados podrán seguirlo en el país a través de Televen. El encuentro representa una nueva oportunidad para ambos equipos en su objetivo de avanzar a la Serie Mundial, en una eliminatoria que se disputa al mejor de siete partidos.

Los Brewers afrontarán el segundo compromiso con la ventaja de haber ganado el primer encuentro por 2-1, resultado que les permitió tomar la delantera en la serie y aprovechar su condición de locales. El conjunto de Milwaukee intentará repetir una actuación sólida para colocarse dos triunfos por delante y aumentar la presión sobre su rival. Los Dodgers, en cambio, buscarán recuperarse de la derrota inicial y conseguir una victoria que les permita igualar la eliminatoria antes de que la serie continúe en Los Ángeles.

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por los playoffs de la MLB 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite noticias, entretenimiento y acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. La televisora confirmó que ofrecerá el segundo partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee por su señal abierta y mediante Televen MAX.

Aquí te presentamos las opciones para ver el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Venezuela.

Televisión abierta

Televen: señal abierta en Venezuela.

señal abierta en Venezuela. Caracas: canal 10 UHF, según la cobertura local.

Televisión por cable y suscripción

La numeración puede variar según el operador y la localidad. Consulta la guía de programación de tu proveedor para localizar Televen.

Inter: consulta la guía de canales de tu servicio.

consulta la guía de canales de tu servicio. NetUno: verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete.

verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete. SuperCable: revisa la numeración local.

revisa la numeración local. SimpleTV: consulta la guía de programación para confirmar la disponibilidad de la señal.

También puedes ver Televen online

Televen MAX: plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado.

plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado. Sitio oficial: televen.com.

televen.com. Plataforma de streaming: televenmax.com.ve.

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión venezolana, debes comprobar primero si Televen MAX permite acceder al contenido desde tu ubicación. La disponibilidad internacional puede depender de los derechos de emisión y de las restricciones territoriales de la plataforma.

Para ver el encuentro desde Estados Unidos, también puedes consultar las opciones oficiales de MLB disponibles en tu mercado, incluidas FOX, FOX Deportes y FOX One, según la programación correspondiente.

¿Dónde ver Televen MAX en vivo online por internet?

Televen MAX es la plataforma de streaming de Televen, que reúne programación del canal y otras señales de televisión en vivo. Para acceder desde un dispositivo conectado a internet, sigue estos pasos:

Ingresa a televenmax.com.ve. Consulta los planes disponibles y las condiciones de acceso. Regístrate o inicia sesión, si el servicio lo requiere. Busca la señal de Televen y comprueba si el partido aparece en la programación en directo.

Antes del inicio del encuentro, verifica la disponibilidad de la transmisión y la compatibilidad de tu dispositivo.

Brewers vs. Dodgers: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo por la MLB 2026

Día: Lunes 12 de octubre de 2026.

Lunes 12 de octubre de 2026. Partido: Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers.

Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers. Competición: Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), Juego 2.

Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), Juego 2. Hora de Venezuela: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Hora del Este de Estados Unidos: 5:00 p. m. ET.

5:00 p. m. ET. Hora del Pacífico de Estados Unidos: 2:00 p. m. PT.

2:00 p. m. PT. Canal en Venezuela: Televen.

Televen. Streaming: Televen MAX, sujeto a disponibilidad.

Televen MAX, sujeto a disponibilidad. Estadio: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.