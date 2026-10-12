Los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers se enfrentarán este lunes 12 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, por el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026. El encuentro comenzará a las 5:00 p. m. ET, con horarios de las 4:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá; 5:00 p. m. en Venezuela y Bolivia; y 6:00 p. m. en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Los aficionados podrán seguir la transmisión en Latinoamérica a través de Disney+ Premium.

Los Cerveceros afrontarán este segundo compromiso con la ventaja de haber ganado el primer encuentro por 2-1, resultado que les permitió tomar la delantera en la serie y defender su condición de locales. Milwaukee intentará aprovechar el impulso de esa victoria para ampliar la diferencia y acercarse a la clasificación a la Serie Mundial. Los Dodgers, por su parte, tienen que reaccionar rápidamente y evitar que su rival consiga una ventaja de dos partidos antes de que la eliminatoria se traslade a Los Ángeles.

El duelo también tendrá un atractivo especial desde el montículo, con Logan Henderson anunciado como abridor de Milwaukee y Yoshinobu Yamamoto como encargado de iniciar por Los Ángeles. Los Brewers buscarán respaldar a su lanzador con una ofensiva capaz de aprovechar las oportunidades, mientras que los Dodgers confiarán en la experiencia de Yamamoto para contener a los locales y darle una nueva oportunidad a su alineación. Con la serie al mejor de siete juegos, el resultado de este lunes puede marcar el rumbo de una eliminatoria en la que cada victoria será determinante para alcanzar el campeonato de la Liga Nacional.

¿Dónde ver Brewers vs. Dodgers EN VIVO por ESPN?

ESPN es el medio que transmite los partidos de la MLB para América Latina. Sin embargo, el duelo entre Brewers vs. Dodgers estará disponible por la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

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¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

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