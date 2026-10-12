Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers vuelven al diamante este lunes 12 de octubre de 2026 para disputar el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Tras la apretada victoria de los Brewers por 2-1 en el primer compromiso, la escuadra de Milwaukee busca aprovechar nuevamente la localía en el American Family Field para tomar una ventaja considerable de 2-0 en la eliminatoria antes de emprender el viaje a la costa oeste. El segundo partido empezará a las 15:00 horas del Tiempo del Centro de México y podrá seguirse por FOX One, de acuerdo con la programación anunciada para la postemporada de la MLB.

¿Quieres ver el duelo entre Brewers y Dodgers en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La audiencia mexicana puede consultar la transmisión a través de FOX One y FOX+, servicios señalados entre las opciones para seguir el encuentro en México. FOX One permite acceder a su programación deportiva mediante su página web y aplicaciones para dispositivos compatibles. La disponibilidad concreta del partido debe comprobarse en la guía de programación de cada plataforma.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por Juego 2 de los MLB Playoffs 2026?

El Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este lunes 12 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 2 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Juego 2, Brewers vs. Dodgers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Brewers vs. Dodgers por Juego 2 de los playoffs de la MLB 2026 en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Partido: Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers.

Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers. Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2026.

Lunes, 12 de octubre de 2026. Horario: 15:00 horas del Tiempo del Centro de México.

15:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

American Family Field, Milwaukee, Wisconsin. Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.

consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro. Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.