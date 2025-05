Canelo Álvarez vs. William Scull se verán las caras este sábado 3 de mayo, en una nueva contienda para el pugilista azteca y que marcará un antes y un después para la nueva gira que le espera en este 2025. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza según los diversos país de Latinoamérica. Toma en cuenta que este encuentro se llevará a cabo en el The Arena Riyadh (Riad, Arabia Saudita).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, llega con un récord profesional de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, incluyendo 39 nocauts. En su última pelea, el 14 de septiembre de 2024, venció por decisión unánime a Edgar Berlanga. Esta será su primera pelea fuera del continente americano y la primera de un contrato de cuatro combates firmado con el promotor Turki Alalshikh.

William Scull, de 32 años, mantiene un récord invicto de 23 victorias, 9 de ellas por nocaut. En 2024, se proclamó campeón mundial de la FIB tras vencer por decisión unánime al ruso Vladimir Shishkin en Alemania. Scull, quien reside en suelo germano, considera esta pelea como la más importante de su carrera y una oportunidad para demostrar su nivel en la élite del boxeo mundial.

La pelea se disputará en un horario inusual: a las 6:00 a.m. hora local de Arabia Saudita, para coincidir con el horario estelar en América Latina. ‘Canelo’ ha pasado tres semanas en suelo saudí para adaptarse al clima, la altura y el huso horario, buscando minimizar cualquier desventaja.

En cuanto a la preparación, ‘Canelo’ realizó un campamento de cinco semanas en las montañas de Lake Tahoe, California, antes de trasladarse a Arabia Saudita. Su objetivo es recuperar el título de la FIB, que dejó vacante en 2024, y consolidarse nuevamente como campeón indiscutido del peso supermediano.

Scull, por su parte, ha destacado por su disciplina y técnica en el ring. Con una altura de 1.82 metros, supera en 11 centímetros a ‘Canelo’, lo que podría ser una ventaja para mantener la distancia y evitar los ataques del mexicano. El cubano ha enfrentado a rivales de renombre y busca aprovechar esta oportunidad para hacer historia.

La cartelera incluye otros combates destacados, como Jaime Munguía vs. Bruno Surace, Martin Bakole vs. Efe Ajagba, Badou Jack vs. Ryan Rozicki, Marco Verde vs. Michel Polina y Brayan Leon vs. Aaron Guerrero. Estos enfrentamientos prometen una noche llena de acción y emoción para los aficionados al boxeo.

Con todo listo para este enfrentamiento histórico, los fanáticos del boxeo esperan con ansias ver si ‘Canelo’ Álvarez puede recuperar su estatus como campeón indiscutido o si William Scull logrará la hazaña de vencer al ícono mexicano en su primera pelea fuera de América.

¿En qué canales ver la pelea Canelo Álvarez vs. William Scull?

El compromiso entre Canelo Álvarez vs. William Scull se disputará en el The Arena Riyadh (Arabia Saudita), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica a través de la plataforma de Disney Plus. En México será televisado por DAZN PPV, Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora es la pelea Canelo Álvarez vs. William Scull?

El choque entre Canelo Álvarez vs. William Scull está programado para este jueves 1 de mayo desde las 10:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:00 a.m. del domingo 4; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:00 p.m.; en México a las 9:00 p.m.; y en España a las 5:00 a.m. del domingo 4.

¿En qué estadio será la pelea Canelo Álvarez vs. William Scull?

