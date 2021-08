La tarde del último sábado el cielo de Lieja se abrió como pocas veces, generando una llovizna que dificultó el desarrollo del Gran Premio de Bélgica de la Formula 1. Pese al sinfín de pormenores por la poca visibilidad en la pista, el evento se llevó a cabo corriéndose solo 3 vueltas de las 44 que habían sido programadas. De esa manera, Marx Verstappen fue el ganador de la carrera más corta de la historia, puntuando 12.5 unidades para la clasificación mundial. Sin querer y asumiendo su lugar en el podio más por obligación que por convicción, el piloto neerlandés acortó distancias en su maratónica misión de arrebatarle el campeonato al inglés Lewis Hamilton.

“Es una victoria, pero no es así como quieres ganar”, expresó Verstappen tras finalizar la carrera, dando a entender su disconformidad por la decisión final de los organizadores. Y es que al piloto de 23 años, quien desde hace un buen tiempo es considerado una de las mayores promesas del deporte motor, no le ha caído muy bien que su promisoria carrera se vea manchada por un ‘triunfo ficticio’ en un circuito donde realmente no hubo competencia. A pesar del sin sabor que le deja esta victoria en el Spa-Francorchamps, nadie puede negar que su nombre continúa dando pasos agigantados en la Formula 1 y es muy probable que, de seguir así, logre terminar con el reinado de Lewis Hamilton, ganador de las últimas cuatro ediciones desde 2017.

Pese a llevarse el Gran Premio de Bélgica, Max Verstappen se fue con un mal sabor del Spa-Francorchamps. (Foto: Getty Images)

Predestinado a la gloria

La irrupción de Max Emilian Verstappen (Hasselt, Bélgica; 30 de septiembre de 1997) en la Formula 1 no ha sido inesperada. En sus venas corre sangre que ha estado ligada a las ruedas desde siempre, pues su padre, Jos Verstappen, es un expiloto que llegó a correr profesionalmente en el campeonato mundial, mientras que su madre, la belga Sophie Kumpen, compitió en circuitos de Karts desde muy niña. Por tal motivo, siempre hubo razones para creer que el pequeño Max estaba predestinado a llevar una vida dentro de un auto de carreras.

Max Verstappen mostró aptitudes para los autos desde los cuatro años, edad en la que su padre decidió comenzar con su entrenamiento en competencias oficiales Mini Junior que se organizaban en Bélgica. A decir verdad, ‘Mad Max’ –apodo con el que se le conoce al día de hoy– aprendió los secretos para ser un gran corredor mucho antes de que supiera leer y escribir. Incluso, para evitar que sus horas de estudio se crucen con las de su preparación deportiva, sus padres decidieron retirarlo de la escuela para que se eduque con un profesor particular.

Max Verstappen acompañado de su padre Jos durante sus primeras carreras infantiles. (Foto: Recorte)

Sus primeras victorias a nivel local masificaron su exposición hasta llevarlo rápidamente a competencias internacionales fuera de Bélgica. Para entonces ya tenía 13 años y sus habilidades para maniobrar en circuitos cada vez más complicados eran las mejores dentro de los chicos de su generación. Así pues, su primer título en el extranjero se dio en 2013, en el campeonato mundial KZ. A partir de entonces no paró de competir en torneos donde casi siempre se cruzó con corredores mucho mayores que él, ganando eventos mundiales en KF, KZ1 y KZ2.

Entre 2013 y 2014, Max Verstappen tuvo un entrenamiento más intenso, corriendo en circuitos de diferentes países de Europa donde el grado de dificultad fue cada vez mayor. Él siempre tuvo algo especial en su estilo de correr, por lo que no fue una sorpresa que tiempo después empezara a competir en el FIA Fórmula 3. Además del nivel de cada competencia, Max lidió muy bien con la presión de ser el hijo de un reconocido piolo como Jos Verstappen, escribiendo su historia con su puño y letra sin la necesidad de tomar ventaja de su situación parental.

A pesar de haber culminado tercero en su debut en la Fórmula 3 de Europa, su participación fue más que meritoria, ganando diez carreras en total y dejando una buena impresión en los ojeadores de las escuderías de Fórmula 1, quienes preguntaron por él con la intensión de ficharlo y comenzar con su entrenamiento para que sea parte del campeonato mundial lo más pronto posible.

El gran salto

El rápido ascenso de Max Verstappen sonaba muy arriesgado para entonces. Sin embargo, en agosto de 2013 Red Bull decidió correr ese riesgo y lo sentó dentro de la escudería Toro Rosso a pesar de que antes no había completado ninguna temporada dentro de las Fórmulas de promoción. Las primeras sensaciones que dejó ‘Mad Max’ en la sesiones de entrenamientos libres del GP de Japón fueron muy positivas, marcando así su paso definitivo a una consolidación que se daría de manera natural en los años posteriores. Con 19 años y 164 días de edad, el neerlandés se convirtió en el piloto más joven en correr en la Fórmula 1, dejando atrás el récord que había establecido el español Jaime Alguersuari por casi dos años.

En su temporada de debut, Max Verstappen consiguió sumar 49 puntos en 19 carreras –sin lograr subirse al podio en ninguna de ellas–, culminando en décima segunda posición por encima de su compañero de escudería, el español Carlos Sainz Junior.

Max Verstappen se convirtió en el corredor más joven en ganar un GP, al salir vencedor del Gran Premio de España 2016. (Foto: RV Racing Press)

Para 2016 continuó en la escudería Toro Rosso durante las primeras cuatro carreras, sin cosechar resultados positivos: décimo en Australia, sexto en Baréin, octavo en China y DNF en Rusia por complicaciones en el motor de su vehículo. No obstante, para el resto de la campaña fue ascendido al equipo Red Bull Racing en reemplazo del ruso Daniil Kvyat, lo cual cambió el rumbo de sus puntuaciones en las siguientes 17 carreras: sumó una victoria –la del Gran Premio de España–, cero poles, una vuelta rápida y siete podios, acumulando 204 puntos para posicionarse en el quinto casillero de la Fórmula 1 2016.

En 2017, Max Verstappen bajó una posición respecto al 2016, sumando 168 puntos con dos victorias, cero poles, una vuelta rápida y cuatro podios en 20 carreras. Este podría considerarse su año ‘más pobre’ siendo parte del equipo Red Bull Racing. Sin embargo, pudo recuperar su mejor nivel para la Fórmula 1 2018, quedando cuarto en la clasificación mundial con 248 puntos en 21 participaciones, con once podios, dos triunfos, cero poles y dos vueltas rápidas.

Max Verstappen y Lewis Hamilton han tenido intensos cruces en varios GP durante las últimas temporadas. (Foto: Agencias)

El desempeño de Max Verstappen en las temporadas 2019 y 2020 le confirmaron al mundo que estaban delante del máximo candidato a hacerle la vida imposible a Lewis Hamilton en su lucha por monopolizar el título de la Fórmula 1. En esos dos años entró en el Top 3 de manera consecutiva, obteniendo resultados muy buenos. En 2019 se llevó tres victorias, dos poles, cuatro vueltas rápidas, ocho podios, con un total de 278 en 21 carreras. Mientras que en 2020 acumuló 214 puntos en 17 participaciones, en las cuales tuvo dos victorias, una pole, tres vueltas rápidas y once podios.

Temporada Posición Puntos Victorias Podios 2015 12° 49 0 0 2016 5° 204 1 7 2017 6° 168 2 4 2018 4° 248 2 11 2019 3° 278 3 8 2020 3° 214 2 11

Con su puño y letra

Con en toda historia, en la que se ha estado tejiendo en la Fórmula 1 durante los últimos años, Max Verstappen tiene el papel del bueno de la trama. ¿Cuál es su misión? Ponerle fin a la supremacía que ha establecido Lewis Hamilton –el villano, claro está– durante los últimos cuatro años. Pareciera que ‘Mad Max’ nació para demostrarle al mundo que un neerlandés puede acabar con la hegemonía inglesa y alemana de las dos últimas décadas en el campeonato mundial.

A un mes de cumplir 24 años, Max Verstappen depende de él mismo para cumplir con su objetivo, pues solo tres puntos lo separan del británico en la tabla de clasificación. ¿Así como fue capaz de dejar atrás una ‘infancia normal’ para convertirse en uno de los mejores corredores de su generación, podrá hacer historia siendo el primer neerlandés en ganar la Fórmula 1? En diciembre, cuando termine el Gran Premio de Abu Dabi, tendremos la respuesta.

Así va la clasificación de la Fórmula 1 2021:

Posición Piloto Nacionalidad Puntos 1° Lewis Hamilton Británico 202.5 2° Max Verstappen Neerlandés 199.5 3° Lando Norris Británico 113

