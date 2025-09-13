En poco más de una hora, Ignacio Buse (112° ATP) sacó adelante su debut en la serie Perú vs. Portugal por Copa Davis ante Jaime Faria (115° ATP). El aplastante resultado final de 6-0 y 6-2 ratificó el gran momento de la primera raqueta peruana, que hizo ver pequeño a un rival de casi similar ránking. En ese sentido, el nivel del ‘Colorado’ da para pensar que su ingreso al top 100 está más temprano que tarde. De hecho, en la conferencia de prensa posterior a ese partido habló con Depor sobre la proyección que tiene en mente para dar ese siguiente paso.

El tenista de 21 años, que puso el 2-0 para Perú ante Portugal por el Grupo Mundial 1, luego de la gran victoria de Gonzalo Bueno sobre Nuno Borges, primera raqueta portuguesa, defiende apenas 25 puntos de cara a esta recta final de la temporada, por lo que una buena participación en el próximo torneo, post Copa Davis, que será en el Challenger de Lisboa (Portugal), podría cumplir la tarea (cuartos de final o semifinales como mínimo).

De ahí en adelante, todo será ganancia para Buse Acurio. En el ránking ATP, el peruano acumula hasta el momento 559 puntos, y el jugador que se ubica en el puesto 100° es el chileno Nicolás Jarry, con 628 puntos. Es decir, 69 de diferencia. Por ello, si no sale campeón en Lisboa, podría acercarse al ansiado top 100 en el siguiente torneo: el Challenger de Braga, también en territorio portugués, en la semana del 29 de setiembre.

Ignacio Buse celebró en el primer día de Copa Davis 2025. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Al respecto, ‘Nacho’ no se pone una fecha límite. “Sé que estoy cerca del top 100, pero trato de no pensar mucho en eso. Creo que lo veo como un proceso, si se da de acá a un mes, increíble; si no se da de acá a un mes, tampoco pasa nada, y si no se de acá a cinco meses, no pasa nada también, y tratar de verlo como un proceso. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir intentándolo e intentándolo”, señaló a la pregunta de Depor.

De hecho, esta semana de trabajo en arcilla, en el Club Lawn Tennis, y los partidos ante Portugal por Copa Davis le sirvieron para afianzarse en la superficie y preparar también los próximos torneos de la gira en Europa, recordando que el ‘Colorado’ vive y entrena en España y viajará nuevamente para allá luego de su participación con el equipo peruano.

Entrar al top 100, además, le permitirá a Ignacio Buse acercarse a los accesos directos a los cuadros principales de los torneos ATP 250 y 500, así como ingresar directo al Abierto de Australia, que será el primer Grand Slam 2026, donde podrá competir contra los mejores tenistas del circuito.

Luis Horna es el capitán del equipo peruano de Copa Davis. (Foto: Gino Salinas / Tenis Al Máximo)

