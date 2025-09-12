En Venezuela había mucha ilusión por clasificar al primer Mundial de su historia, sobre todo con la posibilidad abierta de llegar al repechaje intercontinental y pelear por el cupo definitivo. Sin embargo, si bien dependían de sí mismos en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, los llaneros no pudieron vencer a Colombia en Maturín y cayeron estrepitosamente por un contundente 6-3.

Esto, como era de esperarse, provocó la salida de Fernando Batista de la dirección técnica de la ‘Vinotinto’, ocasionando mucha incertidumbre sobre su sucesor pensando en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030. Así pues, en las últimas horas comenzaron a desfilar varios nombres y uno que comienza a tomar fuerza es el de Ricardo Gareca.

Según el reporte del periodista Alfredo Coronis, el ‘Tigre’ es del agrado de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y por ahora lleva la delantera para ser pretendido con miras a las próximas Eliminatorias, proponiéndole un plan integral y un proyecto a largo plazo. El ‘Tigre’ se encuentra libre después de su último trabajo como seleccionador de Chile, de donde fue echado por malos resultados.

En una reciente entrevista con Vélez 670 Radio, el nacido en Tapiales reveló que, pese a sus 67 años, se encuentra con la fortaleza suficiente como para asumir un nuevo reto en su carrera. Si la FVF lo convence, no se descarta verlo nuevamente luchando por clasificar a una justa mundialista.

Ricardo Gareca dirigió un Mundial con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

“Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico”, señaló hace algunas semanas, confirmando que ya está listo para volver a dirigir si le ponen sobre la mesa una oferta interesante desde lo deportivo.

Hay que considerar que Ricardo Gareca no es el único argentino en el abanico de posibilidades de la FVF. La prensa venezolana señaló que Luis Zubeldía es otro de los que está en agenda y más pronto que tarde se lo harán saber, con el objetivo de conocer sus intenciones y si existe el interés de tomar un proyecto que será largo y tedioso.

Zubeldía quedó libre tras su reciente salida de São Paulo, un punto que lo pone en la misma línea que Gareca. Eso sí, a pesar de los 44 años del ‘Príncipe’ y el hecho de que no cuenta con experiencia en Eliminatorias, su recorrido internacional ha sido exitoso, contando con una Copa Sudamericana con Liga de Quito en su palmarés.

Por ahora son solo nombres. En la FVF quieren digerir rápido la eliminación del Mundial del 2026 y empezar a negociar con los nombres que van saliendo. Hay que tomar en cuenta que tendremos dos ventanas de fecha FIFA entre octubre y noviembre, lo que supone cuatro partidos amistosos. El mejor escenario es que el nuevo entrenador asuma antes de esos compromisos.

Luis Zubeldía podría tener su primera experiencia a nivel de selecciones. (Foto: Getty Images)

