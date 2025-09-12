Martín Cauteruccio dejó Sporting Cristal a mediados de esta temporada y su partida significó un espacio vacío en la ofensiva celeste, pues su cuota goleadora en el tiempo en el que estuvo en el Rímac fue más que sobresaliente: 49 goles en 49 partidos disputados. Así pues, ya instalado en Bolívar, el uruguayo contó por qué decidió dejar la Liga 1 para asumir un nuevo reto en el país altiplánico.

En una reciente entrevista con Radio Sport 890 AM, el delantero de 38 años explicó que después de haber estado en el Perú por una temporada y media, vio con ambición la posibilidad de exigirse en un contexto de altura, algo que ya había experimentado en la Liga 1. Además, el proyecto de Bolívar, con participación en la Copa Sudamericana, lo sedujo.

“Me llamó el nuevo desafío. Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío”, comentó al respecto.

Martín Cauteruccio anotó 49 goles con Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Si bien ‘Caute’ admitió que todavía no se acostumbra del todo a la altura de La Paz, sabe manejarlo dosificando el desgaste. Claramente su estadía en el fútbol peruano lo preparó para eso, algo que le permitió colocarse rápidamente como el hombre gol del conjunto paceño: lleva siete anotaciones en 11 partidos disputados.

“Es difícil la adaptación, de hecho, hasta el día de hoy me cuesta salir del ahogo, pero con el paso del tiempo te vas sintiendo más cómodo. Lo que es un hecho es que nunca te sentís al 100 %, pero te vas adaptando”, relató el ariete charrúa.

Ya sin Martín Cauteruccio en su plantel, Sporting Cristal tardó más de lo debido en encontrar a su reemplazante, pero ahora que Felipe Vizeu sumó sus primeros minutos en el último empate por 2-2 con UTC, en la interna esperan que pueda anotar pronto y destaparse con la celeste. El atacante brasileño tendrá un reto complicado este fin de semana frente a Cusco.

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal ante la salida de Martín Cauteruccio. (Foto: Ubaldo Villalobos)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

