Ignacio Buse resaltó el enorme significado que tiene para él representar al Perú en cada torneo internacional. El tenista peruano señaló que competir bajo los colores nacionales es una fuente de motivación y responsabilidad, ya que busca dejar una buena imagen del país y demostrar el crecimiento que viene teniendo en el circuito profesional.

Asimismo, reconoció la importancia que ha tenido su familia en su formación tanto personal como deportiva. Buse destacó que el apoyo constante, los consejos y el acompañamiento de sus seres queridos han sido fundamentales para afrontar los desafíos de su carrera, permitiéndole mantenerse enfocado en sus metas y continuar avanzando en el tenis de alto nivel.

“Tengo un tío referente como Gastón Acurio, que me ha hecho amar a mi país. Me considero un embajador nato del Perú, con cualquier persona que se me acerca para conversar de nuestra cultura y comida. Hablo con mucha pasión de lo nuestro y me encanta difundirlo”, comentó en Denganche.

Además, Buse rememoró el esfuerzo y las decisiones que sus padres tuvieron que tomar para respaldar su sueño de convertirse en tenista profesional. El peruano destacó que el apoyo familiar fue determinante desde sus primeros años en el deporte y reconoció que gran parte de sus logros son fruto de ese sacrificio compartido.

“Le debo todo a mis padres. Mi mamá renunció a su trabajo y mi papá, que fue mi entrenador principal desde que era pequeño, se fue a Estados Unidos porque quería lo mejor para nosotros. Todo lo que he logrado es en base a ellos”, afirmó.

Del mismo modo, el tenista peruano se refirió a los retos que enfrentó durante su etapa escolar debido a las constantes competencias y entrenamientos. Buse explicó que mantener el equilibrio entre la formación académica y las exigencias del alto rendimiento no fue sencillo, por lo que valoró el respaldo de su entorno más cercano para poder salir adelante.

“Hubo un año en el colegio en el que falté más veces de las que fui. Mi horario era una locura. Ha sido un gran sacrificio y lo logré gracias a mi familia”, señaló.

Finalmente, Buse dejó de lado por un momento el tenis para hablar de su pasión por el fútbol y revelar cuál es la selección que espera ver celebrando en la próxima Copa del Mundo. “Aunque le tenga un cariño especial a España porque mis entrenadores y mi novia son de ahí, quiero que Brasil gane la Copa. Tengo mucha ilusión por ver a Neymar levantando el trofeo”, concluyó.