Las recientes declaraciones de Robson Lima, representante del futbolista brasileño Miguel Silveira, han desatado una auténtica tormenta mediática en el entorno de Universitario de Deportes. El agente rompió el silencio para denunciar presuntas irregularidades dentro del plantel, asegurando de forma contundente que existía una alarmante intromisión por parte de ciertos referentes en las decisiones técnicas del equipo, dejando entrever que fue en la época de Javier Rabanal como DT del cuadro merengue.

Consciente de la gravedad de sus palabras, el agente aclaró de inmediato que asumía la total responsabilidad de sus comentarios para proteger a su representado de posibles represalias directas. “Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes, antes de hablar. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie; ellos ya saben esto directamente de mí”, manifestó Lima en el programa Mano a Mano.

El punto más crítico de su descargo llegó al revelar la supuesta pérdida de autoridad del cuerpo técnico frente a un grupo de futbolistas con excesivo poder en el vestuario. “No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro’”, aseguró el brasileño.

Esto no solo habría afectado la interna del club, sino que se tradujo en que el brasileño fue ‘borrado’, según el relato del agente. “Otra cosa: ustedes vieron que él no calentaba. Calentaban todos, ponían un lateral izquierdo en su puesto, un número cinco en su puesto, hasta arquero, de repente podía poner, pero a él no lo consideraban y eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo”, cuestionó Lima con evidente indignación.

Miguel Silveira no será tomado en cuenta por Héctor Cúper y se busca su salida. | Foto: Mario Zapata - GEC

Asimismo, el representante dejó en claro que este trato hostil y la falta de oportunidades no fueron una situación aislada ni exclusiva hacia el volante. “Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él”, enfatizó el empresario, sugiriendo que la interna del cuadro crema albergaba un problema mucho más profundo y generalizado de lo que se veía a simple vista.

Ante el panorama de una inminente partida del club, Lima quiso destacar la imagen de Silveira. “Su objetivo era retribuir en la cancha el esfuerzo realizado por el club, la hinchada y ustedes. Es un jugador tranquilo, humilde y sencillo. Por eso, nos sorprende la posibilidad de su salida. No queremos que se piense que fue a ganar dinero sin jugar o a aprovecharse del club, como suele decirse en el mundo del fútbol. No es así, no buscamos eso, ni siquiera queríamos salir”, puntualizó.

Al respecto, Antonio García-Pye, gerente de Universitario de Deportes, desmintió lo dicho por el empresario de Miguel Silveira. “Es un desliz del representante de Silveira. Es irresponsable, porque compromete a algunos futbolistas y entrenadores. El área legal tomará cartas en el asunto y desmiento esos comentarios”, señaló en RPP.

La controversia contrasta fuertemente con la discreta participación del brasileño, lo que motivaría la salida del futbolista, pues en Ate esperan liberar ese cupo de extranjero y apostar por más refuerzos. Cabe indicar que Miguel Silveira disputó solo 11 partidos en la temporada, 8 por la Liga 1 y 3 por la Copa Libertadores. En cuatro ocasiones fue titular y anotó un tanto, a Juan Pablo II.

Sekou Gassama también está en la lista de prescindibles de Universitario, pero todavía no llega a un acuerdo para rescindir. (Foto: @universitario)

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