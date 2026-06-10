Sekou Gassama se va de la 'U' tras siete partidos y cero goles. (Foto: Universitario)
Sekou Gassama se va de la 'U' tras siete partidos y cero goles. (Foto: Universitario)

Fin de ciclo para Sekou Gassama en Universitario de Deportes: el delantero llegó a un acuerdo y quedó desvinculado del club. Jugó apenas 7 partidos y no marcó goles. Los cremas liberan un cupo de extranjero y ahora buscarán un refuerzo en ataque del exterior, a pedido de Héctor Cúper.

"Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club", fue el mensaje de despedida de la 'U' en redes sociales. (Foto: Universitario)
"Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club", fue el mensaje de despedida de la 'U' en redes sociales. (Foto: Universitario)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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