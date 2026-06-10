Bassco Soyer se encuentra ante la que podría ser la gran oportunidad de su corta carrera profesional. Tras dejar chispazos de su calidad en Alianza Lima, el atacante ha tenido una evolución fantástica en el fútbol europeo, siendo campeón de la Liga Revelação Sub-23 con un rol protagónico, lo que ha llamado la atención de una de las ligas más competitivas e importantes del planeta.

El destino que asoma en el horizonte de la promesa nacional es nada menos que el Brentford de la Premier League. El conjunto inglés ha puesto sus ojos en Soyer gracias al excelente rendimiento que ha mostrado recientemente en Portugal, abriéndole las puertas a un torneo de primer nivel y donde podría seguir compitiendo, ya sea en la misma Premier o la liga sub-23.

Según ha informado el diario deportivo portugués Record, el extremo de 19 años ya podría estar preparando las maletas para mudarse a Inglaterra. La intención inicial del club británico sería incorporarlo a sus categorías inferiores, un paso fundamental para terminar de pulir su talento y adaptarlo a la exigencia física del fútbol inglés.

Este movimiento no es una casualidad, sino el resultado de una alianza estratégica firmada en 2025 entre el Gil Vicente y el Brentford. Este acuerdo de cooperación entre ambas instituciones busca potenciar el desarrollo de jóvenes promesas, facilitando que los futbolistas con mayor proyección den el salto definitivo hacia el plano internacional.

Bassco Soyer estuvo presente con la Selección Peruana en los amistosos de junio. (Foto: ITEA)

El interés de las “abejas” de la Premier League está plenamente respaldado por el rendimiento de Soyer sobre el terreno de juego. En su más reciente campaña con el equipo Sub-23 del Gil Vicente, el atacante peruano se convirtió en la pieza clave del esquema luso y en uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

Los números del exAlianza Lima hablan por sí solos y reflejan una temporada a gran nivel: 12 goles y 8 asistencias en 29 partidos oficiales. Estas estadísticas demuestran no solo su enorme efectividad de cara a la portería, sino también su madurez y visión de juego para asistir a sus compañeros en momentos clave.

El gran momento de Soyer confirma que su decisión de migrar temprano al ‘Viejo Continente’ fue acertada. Su evolución física y táctica en el fútbol europeo le ha permitido destacar rápidamente, consolidándose como uno de los proyectos más serios e ilusionantes para el recambio generacional de la Selección Peruana.

De concretarse este traspaso al fútbol inglés, Bassco Soyer asumirá el mayor reto de su corta carrera en una estructura juvenil de altísima competencia. Los hinchas seguirán muy de cerca sus pasos, con la firme expectativa de ver a otro compatriota abrirse camino en la liga más vistosa del mundo.

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