Ben Shelton, 6° del mundo, será el rival de Ignacio Buse en la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025. (Foto: Tenis al Máximo)
Ben Shelton, 6° del mundo, será el rival de Ignacio Buse en la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025. (Foto: Tenis al Máximo)

Sorteo definido. Ben Shelton, primera raqueta de Estados Unidos y sexto del mundo en el ránking ATP, será el rival de Ignacio Buse en el debut del cuadro principal del US Open 2025. El destino quiso que el estreno del ‘Colorado’ en el mítico estadio Arthur Ashe, sea con la gran promesa del tenis nortamericano, reciente campeón del Masters 1000 de Toronto y cuartofinalista en Wimbledon, donde le sacó un set a Jannik Sinner, número uno del mundo.

El partido está programado para este domingo 24 de agosto a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana)

Más información en breve...

Ignacio Buse tendrá un exigente debut en el cuadro principal del US Open 2025. (Foto: Tenis al Máximo)
Ignacio Buse tendrá un exigente debut en el cuadro principal del US Open 2025. (Foto: Tenis al Máximo)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC