Tras sumar su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, Pedro Aquino entró en la convocatoria de Alianza Lima para el clásico frente a Universitario en el Estadio Monumental. Se espera que la ‘Roca’ haga su debut oficial en este duelo clave por el Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. Universitario?
Luego de vencer por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
