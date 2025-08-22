El primer paso en el extranjero. En conferencia de prensa, Erick Noriega fue presentado como nuevo fichaje de Gremio. El ‘Samurái’ celebró su llegada al Brasileirao y recordó su experiencia en tierras japonesas, que fue clave para un detalle que llamó la atención: el exvolante de Alianza Lima se presentó hablando un perfecto portugués. “Lo aprendí gracias a varios compañeros brasileños que tuve en Japón”, reveló ante la pregunta de la prensa local.

Además, confesó que su llegada a Gremio se dio de un momento a otro. “Hablé con mi agente y mi esposa; no pensé que las cosas pasarían tan rápido. Hace dos años jugaba en segunda división, y hace tres años, trabajaba con mi tío, sin siquiera jugar al fútbol. Me alegra mucho estar aquí hoy, en un club campeón del mundo con tanta historia. Quiero seguir mejorando”, comentó.

El ‘Samurái’ es optimista y cree que podrá adaptarse rápidamente a un nuevo país. “Viví cuatro años en Perú, y adaptarme a las costumbres brasileñas es difícil, pero no imposible. Ya lo he vivido, estoy con mi familia, todo irá bien y no sufriré mucho”, aseguró, luego de posar con la ‘19′, su nuevo dorsal.

Erick Noriega hablando en portugués. (Video: Gremio)

Noriega declaró que puede jugar de volante defensivo o zaguero central, pero que prefiere hacerlo en el medio, la posición por la que lo fichó el ‘Tricolor’. De paso, recordó el aliento de la hinchada de Gremio durante el partido de la Copa Sudamericana, en el que Alianza Lima eliminó al cuadro de Porto Alegre.

“Me siento preparado. Tengo 23 años, pero he pasado por muchas cosas en mi vida y mi carrera. Sé lo que es la presión en el Gremio. Jugué hace un mes ante ellos y lo disfruté mucho. La afición del Gremio cantó como nunca imaginé. Es una presión hermosa y siempre están apoyando al club. Así como ellos apoyan alentando, yo apoyaré al club en la cancha”, aseguró.

El contrato de Noriega es hasta finales del 2028 y la inversión de Gremio es de 2 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador. Además del peruano, Gremio también anunció y presentó al lateral derecho Marcos Rocha y en las próximas horas espera cerrar el acuerdo por Arthur.

Ojo, Erick Noriega ya está inscrito en el Brasileirao y podría debutar mañana, sábado 23 de agosto a las 7:00 p.m. (hora peruana) ante Ceará, en Porto Alegre, si así lo dispone su entrenador Mano Menezes.

Erick Noriega llega a Gremio con un contrato por tres temporadas. (Foto: Gremio)

