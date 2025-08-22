Con la Selección Peruana prácticamente eliminada del Mundial del 2030 –aún hay remotas posibilidades matemáticas de cambiar la historia–, estamos a pocos días de conocer una nueva convocatoria de Óscar Ibáñez, para afrontar la última jornada doble de las Eliminatorias 2026. En estos partidos, la ‘Bicolor’ enfrentará a Uruguay y Paraguay, en Montevideo y Lima, respectivamente.

En ese sentido, se esperan varias novedades dentro de la nómina que anunciará el entrenador interino de la Selección Peruana. Según informó RPP Noticias, Yoshimar Yotún ingresó en la consideración de Ibáñez y será citado para estos dos últimos compromisos clasificatorios.

El mediocampista de 35 años, quien estuvo más de un año sin jugar por una grave lesión en la rodilla izquierda, volvió a la actividad hace algunas semanas y ha empezado a sumar minutos con Sporting Cristal. Así pues, tras una charla con el exportero, ‘Yoshi’ regresará a la ‘sele’, donde no juega desde el 1-1 con Venezuela en noviembre del 2023 –curiosamente, el marcó el 1-0 parcial en el Nacional–.

Yoshimar Yotún volvió a sumar minutos con Sporting Cristal tras más de un año de inactividad por lesión. (Foto: Sporting Cristal)

Aunque es muy prematuro anticipar si Yotún será titular o no contra Uruguay o Paraguay, lo cierto es que esta decisión de Ibáñez se justifica en la necesidad de tener a hombres experimentados en el plantel. Recordemos que, por ejemplo, Paolo Guerrero no será llamado tras el reciente desgarro que sufrió con Alianza Lima, y que lo tendrá todavía por unas semanas más entre algodones.

Entre tanto, Alex Valera es otro de los nombres que volverá a ser llamado a la Selección Peruana, luego de algunos meses ausentes por motivos personales. Según reveló el propio delantero de Universitario de Deportes en una entrevista con Juego Cruzado, Óscar Ibáñez se comunicó con él y ese primer acercamiento fue clave para su regreso.

La convocatoria de Ibáñez se conocerá este domingo 24 de agosto, luego del clásico entre la ‘U’ y Alianza Lima, el cual marcará el cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura. Yotún y Valera no serán las únicas novedades, pues se espera que el técnico de la ‘Blanquirroja’ haga una mixtura entre caras conocidas que vuelven y jóvenes que esperan ser padre del recambio generacional.

Alex Valera no juega con al Selección Peruana desde noviembre del 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

