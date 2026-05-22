Desde París, junto a Gonzalo Bueno, la segunda raqueta peruana que se quedó a un partido de ingresar el cuadro principal de Roland Garros, Luis Horna habló con Depor sobre el buen presente de otro de sus dirigidos: Ignacio Buse, quien se acaba de convertir en el cuarto peruano en meterse a una final del ATP Tour en la Era Abierta, precisamente tomando la posta de ‘Lucho’, quien había sido el último hasta hoy. El ‘Colorado’ está a un partido, además, de superarlo en el ranking mundial histórico. Son días felices para el tenis peruano en el ATP 500 de Hamburgo.

Luis Horna contó que estuvo la semana pasada en Barcelona viendo el entrenamiento preparatorio de Ignacio Buse junto a Gonzalo Bueno y su equipo de trabajo en Cataluña. “Estuvimos en Barcelona, él se fue para Hamburgo, yo me vine con Gonzalo para París y ahora me voy a Italia con Gonzalo también”, contó ‘Lucho’, quien no pudo ver en vivo el partido de Buse ante Aleksandar Kovacevic, por las semifinales de Hamburgo, pero revisó el resumen antes de atendernos.

“Bien, súper bien, enfocado. Lo que se está hablando en el día a día del mundo del tenis, de los jugadores y los entrenadores es que se le ve muy asentado, muy cómodo con el nivel que está jugando. No es que lo ves al límite. Eso obviamente nos ilusiona a todos y nos da la impresión de que el ‘Colo’ está en un proceso de evolución. No es que está cerca su techo”, declaró el capitán de Perú en la Copa Davis.

Con su pase a la final, Ignacio Buse consiguió meterse en el puesto 36° del ranking mundial y quedar a un paso del top 30. “Estar en el élite del tenis mundial, hoy por hoy, y hay mucha ilusión. Hay que asumirlo con muchísima tranquilidad también. Él está con un grupo de gente que tiene mucha experiencia, que lo maneja muy bien. Yo estuve ahora hace pocos días, estuvimos con Gonzalo y con él entrenando en Barcelona y la verdad que da gusto verlo que esté tan cómodo”, agregó Horna.

Luis Horna es el capitán del equipo peruano de Copa Davis. (Foto: AFP)

“Él está con el mismo grupo de trabajo de hace ya un par de años. Y eso es un poco lo que hace bien en este deporte. La continuidad del proceso, respetar los procesos en las buenas y en las malas es lo que al final de cuentas te lleva a encontrar la llave al éxito, a los buenos resultados. Viene trabajando con el grupo del TEC, con Albert Acosta a la Cabeza, Juan (Lizariturry), ‘Gabi’ Urpi. Son sus entrenadores que están con él hace mucho tiempo y ahora se están viendo los resultados que lleva la consistencia y obviamente también el tenis del ‘Colo’ que sigue evolucionando", agregó el extenista.

Para Horna, el crecimiento de Buse ha sido contante desde que hizo semifinales en el ATP 500 de Rio. “Es que sigue evolucionando en todas sus áreas. Ahora lo que tiene es más experiencia, maneja mejor las situaciones, está mucho mejor físicamente. El ‘Colo’ va a seguir mejorando físicamente, está sacando mejor. Es como que va mejorando en todos los aspectos un poquito y eso es la clave de esto. Todavía está en esa etapa en la que no lo conocen mucho y juega con una frescura que es distinta en el circuito y eso le está dando muy buenos resultados. Estamos lejos de llegar a su potencial aún”, apuntó.

Además, Horna confirmó que Buse se encuentra mucho mejor de un par de lesiones que lo complicaron en los últimos torneos. “La lesión del talón de Aquiles está superada, lo de la ampolla del pie también. Es un deporte muy exigente, es un deporte que semana a semana tienes que ir renovando físicamente y estar súper bien cuidado y como te digo, yo creo que el ‘Colo’ tiene todos esos condimentos para poder sacarle el mayor provecho y seguir así”, señaló.

Finalmente, se inclinó por Tommy Paul como el rival más conveniente para ‘Nachito’ en la final, por sobre Alex de Miñaur, y así fue: el estadounidense se impuso en tres sets y será el oponente del peruano por el título del ATP 500 de Hamburgo. “Lo vería con mejores ojos jugar contra Tommy Paul. Por su estilo, por la superficie, porque por ahí le da un poquito más de tiempo, porque De Miñaur te va a hacer el partido mucho más físico. El partido va a ser durísimo, el ‘Colorado viene’ bien y tiene buenas chances”, afirmó.

Si Buse es campeón, será 31° del mundo y pasará a Horna en su ranking histórico (llegó a ser 33°). ¿Qué siente ‘Lucho’ ante esa posibilidad? “Una alegría enorme, y no me cabe duda de que el ‘Colo’ va a ser, si no el mejor, sin lugar a dudas, creería que va a estar ahí. Va a estar ahí y ahorita lo que toca es ser paciente, es verlo con mucha ilusión, tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, de ser cercano al ‘Colorado’, y la verdad es que estoy sumamente contento e ilusionado”, finalizó.

Luis Horna ve a Ignacio Buse con un techo altísimo en el circuito. (Foto: Getty Images)

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