El tenis peruano sigue en buen momento tras confirmarse que Ignacio Buse ingresará oficialmente al Top 60 del Ranking ATP a partir del próximo lunes 30 de marzo de 2026. Este logro se consolida gracias a su buen desempeño en el Masters 1000 de Miami, donde el joven tenista ha demostrado que tiene el nivel necesario para competir con la élite mundial y escalar posiciones de manera vertiginosa: superó la ‘qualy’ y estuvo a punto de ganar en la primera ronda, pero una lesión en el pie le impidió hacerlo.

En el día de su cumpleaños número 22, Buse se regala a sí mismo y al país el mejor ranking de su carrera profesional. La noticia ha generado una enorme expectativa, ya que representa un relevo generacional sólido para el deporte blanco en el Perú, consolidando a ‘Nacho’ como la principal raqueta nacional en la actualidad y un referente en ascenso dentro del circuito sudamericano.

Con este salto en la clasificación, el peruano asegura superar el mejor registro histórico de Juan Pablo Varillas, quien alcanzó el puesto 60° en junio de 2023. Igualar la marca de ‘Juanpi’ no es un detalle menor, pues Varillas había sido el único peruano en muchos años capaz de romper la barrera del Top 100 y mantenerse competitivo en los torneos más importantes del mundo.

Sin embargo, la ambición de Buse no se detiene ahí. Actualmente, se ubica en el puesto 59° en el ranking en vivo, lo que significaría superar oficialmente el récord de Varillas. Este escenario lo convertiría en el tenista peruano con mejor ranking ATP en lo que va del presente siglo, acercándose a las leyendas históricas del país como Jaime Yzaga o Luis Horna.

Ignacio Buse viene de superar la 'qualy' y caer en la primera ronda del Miami Open. (Foto: MO)

El único obstáculo que podría alterar este ascenso al puesto 59 es el desempeño del joven español Martín Landaluce. El madrileño está protagonizando una racha sorprendente en Miami y, de alcanzar la final del torneo, sumaría los puntos suficientes para desplazar a Buse por un puesto (pasaría a ser 60°). No obstante, si Landaluce queda fuera antes de la instancia definitiva, el récord de ‘Nacho’ quedará sellado.

La consistencia del ‘Colorado’ durante la gira de marzo ha sido la clave de este éxito. Tras haber ingresado al Top 100 a inicios de año y alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro sobre arcilla, su paso por el Hard Rock Stadium de Miami -en cancha dura- ha sido el empujón final para meterse en el selecto grupo de los sesenta mejores jugadores del planeta.

Este ascenso no solo implica un prestigio personal, sino también beneficios directos en su calendario. Al estar ubicado en el Top 60, Buse tendrá acceso directo a los cuadros principales de los próximos Grand Slams y torneos Masters 1000, evitando las siempre desgastantes fases de clasificación (’qualy’) y asegurando una mayor bolsa de premios y puntos. Su próximo torneo debería ser el ATP 250 de Marrakech en Marruecos, sobre tierra batida.

En el Perú celebran este logro con la mirada puesta en el lunes, cuando la actualización oficial de la ATP confirme la nueva ubicación de Ignacio Buse. Con su juventud y el nivel de juego mostrado sobre cemento, el techo para el tenista peruano parece estar aún muy lejos, marcando el inicio de una nueva era para el tenis nacional. Se viene lo mejor para ‘Nachito’.

Juan Pablo Varillas junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en 2024. (Instagram)

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