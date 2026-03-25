El ambiente previo al primer clásico del fútbol peruano del año ya empezó a calentarse y, como es una verdadera costumbre en nuestro balompié, la previa se está jugando con muchísima intensidad en los escritorios y las redes sociales. Cuando todos los hinchas pensaban que la atención estaría centrada únicamente en la preparación táctica de los equipos durante este largo receso por la fecha FIFA, otra controversia legal acaba de sacudir por completo la interna de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Pero los ‘blanquiazules’ rápidamente respondieron cuestionando la legitimidad del reclamo.

Y es que lo informado en medios de comunicación, indican que el reclamo buscaría sancionar a Paolo Guerrero y Renzo Garcés por unas infracciones que habrían cometido durante el desarrollo de la pasada temporada 2025, un detalle temporal que ha generado muchísima sorpresa y suspicacia en el entorno deportivo.

Ante el enorme ruido mediático que generó esta noticia, en Alianza Lima decidieron no quedarse de brazos cruzados y salieron rápidamente al frente para frenar la ola de comentarios. Héctor Ordóñez, el delegado del club victoriano, tomó la vocería de la institución para marcar una postura firme y desestimar públicamente la validez de este recurso legal.

Universitario presentó denuncias contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante la comisión disciplinaria. (Foto: Alianza Lima)

Utilizando su cuenta oficial en la red social X, el directivo blanquiazul lanzó un contundente mensaje que dejó muy en claro su posición respecto a los estrictos plazos legales que exige el campeonato. “Leo en medios de comunicación denuncias por supuestas infracciones ocurridas en el Campeonato 2025”, arrancó escribiendo Ordóñez.

Inmediatamente después, el delegado se amparó en los documentos oficiales de la FPF para desbaratar cualquier intención del reclamo merengue. “Es bueno precisar que el Reglamento Único de Justicia Deportiva habla del deber de comunicar inmediatamente cualquier infracción o tentativa”, subrayó.

Para cerrar su intervención y defender los intereses de su club, Ordóñez fue tajante al señalar la enorme incongruencia de presentar una queja tantos meses después de los supuestos incidentes. “No parece inmediata la comunicación”, sentenció el representante íntimo, dejando entrever que cualquier intento de sanción a estas alturas carecería de sustento.

Tito Ordóñez comunicó que no tendría validez que se presente un reclamo varios meses después. (Foto: Captura X)

¿Qué dijo Franco Velazco al respecto?

Si bien, recién se ha oficializado que se presentó la denuncia, hace unos días, tras el duelo entre Universitario y UTC, Franco Velazco respondió sobre las prescripciones de alguna falta que haya sucedido en temporadas anteriores, lo cual es el caso de ambos jugadores aliancistas.

“Hay prescripción de la falta, en este caso son dos años, así que estamos dentro del plazo, si queremos activar la denuncia estamos dentro del plazo de ley para hacerlo”, comenzó diciendo en la pregunta que le hizo Depor en zona mixta.

Asimismo, reafirmó que ya se había observado dicha infracción desde ese momento. “Si te estás refiriendo precisamente a las acciones de Paolo Guerrero en el partido contra Cristal, está clarísimo, si a Jairo lo han sancionado por gesticular, por defender, entendería yo que la sanción debería ser la misma”, concluyó.

Todo este tenso fuego cruzado en el ámbito administrativo le pone muchísimo más picante al esperado reencuentro entre ambas escuadras históricas. La presión está al máximo nivel y los fanáticos de ambos equipos ya cuentan las horas para ver cómo se resuelve esta eterna rivalidad, esta vez con el balón rodando sobre el césped y dejando las oficinas de lado.

Franco Velazco hizo graves denuncias sobre la Comision Disciplinaria (Foto: GEC)

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