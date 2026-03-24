A sus 41 años, Paolo Guerrero se muestra físicamente impecable y su titularidad en Alianza Lima no está en discusión. En medio de las pinceladas que sigue dejando cada vez que toca la pelota, ya sea para apoyarse o generar una acción de peligro en arco rival, continua rondando una pregunta en cuanto a su relación con la Selección Peruana. Si bien es el máximo artillero de la ‘Blanquirroja’ con 41 años goles, hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si tendrá un partido de despedida.

Desde que comenzó la temporada, Paolo dejó en claro que este será su último año como futbolista profesional. En ese sentido, cada vez se hace más eco sobre si tendrá la oportunidad de despedirse de la ‘Bicolor’ como un jugador de su envergadura se merece. Incluso, por lo que viene mostrando en Alianza Lima, algunos creían que iba a ser tomado en cuenta por Mano Menezes para los amistosos frente a Senegal y Honduras.

Sin embargo, finalmente Menezes no lo citó y dejó en claro, antes de iniciar con su última conferencia de prensa, que no hablaría de los futbolistas que fueron tomados en cuenta para esta fecha FIFA de marzo. Así pues, los periodistas no pudieron preguntarle si al menos el ‘Depredador’ tiene las puertas abiertas para ser llamado en alguno de los amistosos que quedan para este 2026.

Como para despejar cualquier interrogante, la prensa le consultó a Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, sobre esta situación. En primera instancia, el directivo reconoció la relevancia que ha tenido Paolo Guerrero en el combinado patrio y lo consideró como un elemento “importante en la selección”. ¿Esto significa que podría ser llamado para las próximas convocatorias de Mano Menezes?

Paolo Guerrero jugó su último partido con la Selección Peruana en junio del año pasado. (Foto: Getty Images)

El exadministrador de Universitario de Deportes explicó que, si bien hasta la fecha no ha hablado sobre el tema con el delantero de Alianza Lima, está abierto a conversar sobre su partido de despedida cuando él no lo requiera. “No, no lo hemos hablado. Pero, seguramente, en su momento conversaremos cuando él lo crea conveniente también”, indicó mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Hace unos días, luego del triunfo por 2-0 de Alianza Lima sobre Juan Pablo II College, Guerrero fue consultado por su no convocatoria. Aunque no lo tomó a mal, consideró que ahora es un hincha más y ahora alentará desde donde le toque estar. “¿Es broma? Pero, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo estoy feliz de que muchos chicos nuevos estén en la selección y yo soy un hincha más”, señaló en zona mixta.

En ese sentido, añadió: “Amo mi Perú y voy a hacer todo lo posible para que mis compañeros lleguen muy bien, se sientan muy bien y hagan un buen trabajo en la selección porque eso representa a nuestro Perú”. Está claro que la Selección Peruana es un capítulo cerrado para Paolo Guerrero; no obstante, muchos hinchas aún esperan despedirse de él dentro del campo de juego, como se merece el goleador histórico de la ‘Blanquirroja’.

Paolo Guerrero registra 41 goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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