Después de varios meses alejados de las canchas, la Selección Peruana pudo volver a reunirse en París para un primer encuentro con el nuevo comando técnico dirigido por Mano Menezes. Renovando las ilusiones para pensar en el futuro proceso, uno de los que tomó la palabra fue Erick Noriega, que se perfila a ser uno de los líderes importantes de la nueva generación de la ‘Bicolor’. Por lo que aprovechó para revelar el verdadero objetivo de muchos de los que entrenan en el Stade Louis Boury, resaltando la importancia del amistoso frente a Senegal.

El inicio de esta nueva etapa bajo las órdenes del estratega brasileño ha inyectado una dosis de energía vital en el grupo. Las primeras prácticas en territorio europeo han servido para que los convocados se reencuentren, liberen la tensión de los viajes y comiencen a asimilar la nueva metodología de trabajo.

En medio de este clima de total renovación, el mediocampista decidió compartir sus impresiones sobre estos primeros días de convivencia en el viejo continente. “Ha sido un entrenamiento muy importante. Es un proceso nuevo, con un nuevo DT, y hemos visto mucha entrega de todos. Esperamos iniciar de buena manera”, apuntó al canalar Bicolor+.

La Selección Peruana concretó sus primeros entrenamientos en París. (Foto: Bicolor)

Esta reciente convocatoria ha llamado muchísimo la atención de los hinchas y de la prensa deportiva porque presenta una interesante mezcla generacional. El futbolista de 24 años valoró positivamente la fusión entre los referentes históricos que guían el barco y los nuevos talentos que llegan con hambre de gloria para ganarse un lugar fijo.

“Queremos dar siempre lo mejor. Hay jugadores con muchos años en la selección y también gente nueva. El compromiso dentro del campo nos ayudará mucho para darle alegrías al país”, señaló Noriega con total convicción.

Respecto a los trabajos puntuales realizados en el campo de entrenamiento, el jugador confesó que las primeras sesiones han estado enfocadas netamente en el aspecto físico y de aclimatación, dejando la pizarra para después. “Todavía no hemos hablado mucho en lo táctico; hoy tratamos de soltar más el cuerpo y en estos días trabajaremos esa parte para preparar el partido ante Senegal”, explicó.

La Selección Peruana concretó sus primeros entrenamientos en París. (Foto: Bicolor)

¿Cuál es el verdadero objetivo para el partido con Senegal?

Pensando ya en el esperado choque de este sábado 28 frente al combinado africano en París, el volante perfilado como titular fue bastante directo sobre la altísima exigencia que representará este duelo. “Es un rival muy fuerte, con jugadores de experiencia”, advirtió sobre el nivel y el rigor físico de los oponentes.

Finalmente, Noriega lanzó una contundente frase que resume la mentalidad ganadora de todo el plantel para este fin de semana. “Queremos sacar el resultado adelante y que no quede solo en un amistoso. Es muy importante también para nosotros porque podemos mostrarnos al exterior”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR