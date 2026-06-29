En un partido que quedará el recuerdo, Ignacio Buse (34° ATP) venció por 3-1 al estadounidense Emilio Nava (86°), avanzando así a la segunda ronda de Wimbledon 2026 y consiguiendo su primera victoria en un Grand Slam. Y lo hizo de grandísima manera, con parciales de 7-6, 3-6, 7-5 y 6-0 en dos horas con 48 minutos, teniendo un cierre que no dejó dudas respecto a la manera positiva en la que se ha venido acostumbrando a jugar en la superficie de hierba.

El primer set, que duró 50 minutos, fue uno de los más complicados para nuestro compatriota, pues estuvo muy peleado game a game. Emilio Nava supo controlarlo y conforme fueron pasando los minutos no permitió que Buse pudiera despegarse. No obstante, Ignacio se mantuvo firme hasta el final y terminó imponiéndose por un luchado 7-6.

No obstante, para el segundo set las cosas cambiaron y Buse comenzó a fallar en su primer saque, dejando el camino libre para que Nava apretara el acelerador para adelantarse game a game. De esta manera, el norteamericano dejó una mejor imagen en dicho set, ganándolo por 6-3.

Ignacio Buse sigue rompiéndola como la primera raqueta del Perú. (Foto: AFP)

Con el marcador igualado, Ignacio Buse sabía perfectamente que no debía permitir que Emilio Nava acentuara su recuperación en el tercer set. Así pues, el peruano comenzó a encadenar buenos servicios y corrigió los errores mostrados en el segundo set. Aunque continuó siendo exigido, logró sacar adelante el ser con un valioso 7-5.

Para esta parte del compromiso, Nava estaba visiblemente agotado y dejó de mostrarle resistencia a Buse, quien no bajó la guardia y continuó apretando para no alargar más el encuentro. El servicio de ‘Nacho’ encontró estabilidad y eso le permitió finalizar el partido con más tranquilidad que al comienzo, cerrándolo con un inobjetable 6-0, para concretar el 3-1 en el marcador final.

Además de pasar a segunda ronda de Wimbledon, donde se medirá mcon el también con el estadounidense Jenson Brooksby (81°), Ignacio Buse se convirtió en el quinto peruano en la historia en ganar un partido del cuadro principal en un Grand Slam, y el segundo en este torneo: el último triunfo en Wimbledon para un peruano había sido 1994, con Jaime Yzaga como protagonista. ¡A seguir haciendo historia, ‘Nacho’!

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Luego de vencer por 3-1 a Emilio Nava, Ignacio Buse volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente al estadounidense Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon 2026. Este compromiso está programado para este martes 30 de junio desde las 5:00 a.m. y se disputará en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Disney Plus para todo el territorio latinoamericano, disponible en su versión Premium con su opción de paga. Si no cuentas con esta alternativa para ver a ‘Nacho’, no te preocupes, pues podrás seguir todas su participación en Wimbledon a través de las plataformas de Depor.

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