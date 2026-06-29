Ignacio Buse avanzó a la segunda ronda de Wimbledon 2026. (Video: @EalaNation)
Ignacio Buse avanzó a la segunda ronda de Wimbledon 2026. (Video: @EalaNation)

En un partido que quedará el recuerdo, (34° ATP) venció por 3-1 al estadounidense (86°), avanzando así a la segunda ronda de y consiguiendo su primera victoria en un Grand Slam. Y lo hizo de grandísima manera, con parciales de 7-6, 3-6, 7-5 y 6-0 en dos horas con 48 minutos, teniendo un cierre que no dejó dudas respecto a la manera positiva en la que se ha venido acostumbrando a jugar en la superficie de hierba.

El primer set, que duró 50 minutos, fue uno de los más complicados para nuestro compatriota, pues estuvo muy peleado game a game. Emilio Nava supo controlarlo y conforme fueron pasando los minutos no permitió que Buse pudiera despegarse. No obstante, Ignacio se mantuvo firme hasta el final y terminó imponiéndose por un luchado 7-6.

No obstante, para el segundo set las cosas cambiaron y Buse comenzó a fallar en su primer saque, dejando el camino libre para que Nava apretara el acelerador para adelantarse game a game. De esta manera, el norteamericano dejó una mejor imagen en dicho set, ganándolo por 6-3.

Ignacio Buse sigue rompiéndola como la primera raqueta del Perú. (Foto: AFP)
Ignacio Buse sigue rompiéndola como la primera raqueta del Perú. (Foto: AFP)

Con el marcador igualado, Ignacio Buse sabía perfectamente que no debía permitir que Emilio Nava acentuara su recuperación en el tercer set. Así pues, el peruano comenzó a encadenar buenos servicios y corrigió los errores mostrados en el segundo set. Aunque continuó siendo exigido, logró sacar adelante el ser con un valioso 7-5.

Para esta parte del compromiso, Nava estaba visiblemente agotado y dejó de mostrarle resistencia a Buse, quien no bajó la guardia y continuó apretando para no alargar más el encuentro. El servicio de ‘Nacho’ encontró estabilidad y eso le permitió finalizar el partido con más tranquilidad que al comienzo, cerrándolo con un inobjetable 6-0, para concretar el 3-1 en el marcador final.

Además de pasar a segunda ronda de Wimbledon, donde se medirá mcon el también con el estadounidense Jenson Brooksby (81°), Ignacio Buse se convirtió en el quinto peruano en la historia en ganar un partido del cuadro principal en un Grand Slam, y el segundo en este torneo: el último triunfo en Wimbledon para un peruano había sido 1994, con Jaime Yzaga como protagonista. ¡A seguir haciendo historia, ‘Nacho’!

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Luego de vencer por 3-1 a Emilio Nava, Ignacio Buse volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente al estadounidense Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon 2026. Este compromiso está programado para este martes 30 de junio desde las 5:00 a.m. y se disputará en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Disney Plus para todo el territorio latinoamericano, disponible en su versión Premium con su opción de paga. Si no cuentas con esta alternativa para ver a ‘Nacho’, no te preocupes, pues podrás seguir todas su participación en Wimbledon a través de las plataformas de Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC