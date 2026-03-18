El tenis peruano vuelve a tener protagonismo con Ignacio Buse, quien clasificó al cuadro principal del Miami Open. El joven nacional logró este hito tras superar la exigente fase previa. Con ello, disputará por primera vez un torneo de esta categoría.

El rival del peruano será Damir Džumhur, actual número 76 del ranking ATP. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Un duelo que pondrá a prueba el crecimiento de Buse. Frente a un jugador con amplia experiencia.

El encuentro está programado para el jueves 19 de marzo. Se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. Y arrancará alrededor de las 10:00 a.m. (hora peruana).

Buse llega motivado tras una destacada qualy. En su último partido venció al hongkonés Coleman Wong en tres sets. Mostrando carácter y solidez en momentos clave. Este resultado le permitió meterse en el cuadro principal.

El peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. Ha alcanzado su mejor ranking en vivo, ubicándose cerca del Top 60. Además, viene de firmar actuaciones destacadas en el circuito. Consolidando su crecimiento a nivel internacional.

De avanzar a la siguiente ronda, el reto será aún mayor. Buse podría enfrentar al italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo. Un escenario que ilusiona al tenis peruano y que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Ignacio Buse listo para su debut en el Miami Open. (Foto: Marrakech)

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Damir Džumhur?

El partido entre Ignacio Buse vs. Damir Džumhur está programado para este jueves 19 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami.

En otros países, el encuentro se jugará a las 9:00 a.m. en México; 10:00 a.m. en Colombia y Ecuador; 11:00 a.m. en Bolivia y Venezuela; y 12:00 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Damir Džumhur?

El duelo por el Miami Open será transmitido a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos del torneo en Latinoamérica.

Además, el torneo también suele estar disponible mediante la señal de ESPN en la región. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido en vivo minuto a minuto a través de portales deportivos digitales.

TE PUEDE INTERESAR