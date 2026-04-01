El deporte nacional se encuentra atravesando un momento de profunda indignación tras el lamentable episodio vivido en las afueras del Palacio de Gobierno. Lo que debía ser una jornada de celebración, aplausos y merecido reconocimiento para los atletas que dejaron la bandera nacional en lo más alto durante los últimos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, terminó convirtiéndose en un verdadero bochorno institucional. El IPD se ha convertido en el principal blanco de fuertes críticas luego de que decenas de medallistas denunciaran un trato humillante al ser excluidos de su propia ceremonia, desatando una ola de reclamos que obligó a la entidad a emitir un cuestionado comunicado.

Más de 30 deportistas padecieron un verdadero calvario de casi tres horas en los exteriores del recinto presidencial. Pese a tener su invitación oficial en mano, el personal encargado les negó el acceso reiteradamente. Los mantuvieron en plena calle con la falsa promesa de que pronto habilitarían su ingreso.

La reconocida surfista nacional María Fernanda Reyes alzó su voz de protesta ante este evidente maltrato. En diálogo exclusivo con La Cátedra Deportes, la popular ‘Mafer’ denunció entre lágrimas la profunda decepción de sus compañeros al ver frustrada su enorme ilusión de pisar este emblemático lugar.

“Invitaron a todos los medallistas (...) y más de 30 deportistas se quedaron afuera de Palacio con la ilusión y esperanza”, relató la tablista muy afectada. “Más de dos horas esperando porque en todo momento nos dijeron que sí íbamos a ingresar”, lamentó sobre la terrible desorganización.

Durante su relato, la deportista precisó que ella sí logró cruzar las puertas, pero tomó una radical decisión. Reyes optó por no participar del homenaje ni tomarse la foto oficial en solidaridad con sus colegas. Sus críticas apuntaron directamente contra Sergio Ludeña, titular del IPD, por abandonarlos.

“Me hicieron entrar pero no me presté para tomarme la foto porque me pareció una total falta de respeto y me sacaron”, remarcó Reyes. “Cómo es posible que un presidente deje a su equipo... un total maltrato porque ni agua ni nada nos dieron”, sentenció exigiendo mayor empatía.

La deportistas María Fernanda Reyes denunció maltrato del IPD y el Gobierno. (Video: La Catedra Deportes / Foto: RPP)

La respuesta del IPD

Arrinconados por la presión mediática, el IPD emitió un comunicado oficial con una justificación bastante cuestionada. “El IPD (...) lamenta que, por fallas en su sistema informático y descoordinaciones (...) un grupo de medallistas no haya podido participar”, se lee en la misiva, culpando a las computadoras del error.

Para intentar limpiar su golpeada imagen tras este incidente, la institución deportiva prometió organizar rápidamente un evento compensatorio. “El IPD ya está coordinando las acciones necesarias para generar un nuevo espacio de acercamiento”, concluyeron, aunque para muchos de los atletas afectados el daño moral ya es irreparable.

Comunicado del IPD para disculparse por el bochornoso incidente.

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