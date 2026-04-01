La Selección Peruana cerró su primera gira de amistosos con Mano Menezes como entrenador, con un saldo de una derrota por 2-0 ante Senegal y un empate por 2-2 frente a Honduras. Pese a que el segundo partido pintaba para ser menos complicado para la ‘Bicolor’, el conjunto centroamericano hizo méritos para, por lo menos, cerrar la igualdad en el Estadio Municipal de Butarque.

Uno de los que tomó la palabra en zona mixta fue Joao Grimaldo, quien arrancó como suplente frente a Senegal, pero su buen rendimiento le dio la titularidad contra Honduras. Y vaya que la aprovechó: fue clave en el 1-0 parcial y supo desequilibrar con su gambeta y velocidad.

“La verdad contento, el equipo peleó hasta el último. No se dio conseguir la victoria pero ahí estamos dándole. Ahora casa uno debe dar lo mejor en su club para volver en la siguiente convocatoria”, afirmó en diálogo con Doble Punta.

Joao Grimaldo registra 13 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Respecto al empate en los minutos finales del conjunto hondureño, el delantero del Sparta Praga precisó: “Con bronca siempre, pero ahí estamos. No pasa nada, solo falta corregir y estoy segurísimo que no nos va a volver a pasar en la última”.

En lo concerniente a las constantes faltas que recibió durante el encuentro, el exjugador de Sporting Cristal aseguró que ya está acostumbrado a este tipo de fricciones. “Poco es nada, demasiado me han pegado. Es normal, ya estoy acostumbrado”, añadió.

En medio de su análisis, Grimaldo valoró los puntos altos de Honduras, pero a su vez reconoció que por ratos supieron aprovechar sus falencias. “Honduras era un equipo que salía tocando bastante la verdad, presionaba alto, golpeaba mucho pero nosotros supimos resolver. Por eso hicimos los dos goles”, comentó.

Finalmente, Joao Grimaldo confesó parte de las conversaciones que tuvo con Mano Menezes durante esta gira por Europa, precisando que siempre le pide ir hacia adelante y que encare. “Siempre me pide que esté abierto, cuando tenga el balón que haga lo mío y cuando tengo que defender, cumpla con eso”, puntualizó.

Joao Grimaldo registra un gol con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a España, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el lunes 8 junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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