El último martes 31 de marzo, pintaba para ser un día histórico para la Selección de Bolivia. Con todo un país detrás, ya sea alentando en el Estadio BBVA de Monterrey o desde el altiplano, la ‘Verde’ estaba a un paso de volver a un Mundial después de 32 largos años. Sin embargo, Irak, imponiéndose por 2-1, acabó con todo tipo de esperanza y avivó una pena que seguramente será muy difícil de asimilar para el pueblo boliviano.

Tras el pitazo final del árbitro salvadoreño Iván Barton, los seleccionados de Bolivia rompieron en llanto y uno a uno fue rindiéndose ante la pena, graficando el sentir de un plantel que remó hasta el último para romper una larga racha de ausencias en una Copa del Mundo: desde Estados Unidos 1994.

Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima, fue titular en los dos encuentros de Bolivia en este repechaje intercontinental, siendo clave frente a Surinam y sacando una pelota complicadísima ante Irak. No obstante, sus intervenciones no fueron suficientes para evitar la caída del último martes.

Visiblemente afectado, ‘Billy’ se recostó en uno de sus palos y no paró de llorar. Era el sueño de toda su vida. No obstante, en tan solo unos minutos se dio cuenta que su anhelo solo quedaría en eso, hasta intentar la revancha durante el proceso para la justa mundialista del 2030.

Guillermo Viscarra no pudo cumplir su sueño de llegar a un Mundial con Bolivia. (Foto: Getty Images)

Aunque pasaron los minutos y los llantos cesaron, nada ni nadie iba a cambiar el semblante de los futbolistas bolivianos. Con Guillermo Viscarra nuevamente en escena, los jugadores fueron desfilando uno por uno por la zona mixta, tragando la amargura y sin declarar ante los medios de comunicación. El guardameta de Alianza Lima solo atinó a mirar hacia adelante sin voltear frente a la insistencia de la prensa.

Ahora Bolivia tendrá que cerrar este capítulo y trabajar pensando en el Mundial del 2030, el cual se desarrollará en tres continentes: Europa (España y Portugal), África (Marruecos) y Sudamérica (Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán tres partidos). Aún no se conoce el formato de las Eliminatorias, pero quedó caro que el pueblo boliviano todavía tiene un equipo para ilusionarse.

Guillermo Viscarra está disputando su segunda temporada con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Óscar Villegas tras la eliminación en el repechaje?

Óscar Villegas charló con los periodistas en conferencia de prensa, dejando en evidencia su tristeza por no haber concretado el sueño de devolver a Bolivia a un Mundial. “(Estamos) devastados, totalmente devastados, porque creían, creíamos que podíamos estar en el Mundial”, afirmó.

Dentro de su lamento, el entrenador de la ‘Verde’ buscó el lado optimista del asunto y miró con esperanza el futuro que se le viene a este plantel de jugadores, pensando en el siguiente proceso clasificatorio. “Es un plantel muy joven y tiene mucho futuro. Han mostrado que tienen un buen presente, pero sabemos que lo que viene es mejor”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR