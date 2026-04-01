Aunque para muchos su convocatoria fue una sorpresa, Jairo Vélez venía siendo seguido por la Selección Peruana desde el año pasado. Así pues, una vez estuvo habilitado por la FIFA, Mano Menezes y su comando técnico no dudaron en citarlo para estos primeros amistoso en Europa, con un saldo por mejores tras una derrota por 2-0 ante Senegal y un empate por 2-2 frente a Honduras. En ambos encuentros, el volante de Alianza Lima fue titular.

Vélez respondió a esa confianza siendo de lo poco destacable contra los senegaleses y la figura contra los centroamericanos, anotando un doblete en el Estadio Municipal de Butarque. Partiendo como mediocampista, pero con la libertad para pisar el área, el ecuatoriano nacionalizado peruano fue clave en la propuesta de Mano Menezes y dejó constancia de que esta no debería ser su única convocatoria.

Al arribar a la capital desde Europa, Jairo Vélez charló brevemente con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones tras estos primeros duelos con la Selección Peruana. “Es un proceso que recién empieza, estoy emocionado y muy contento. A veces uno sueña y quiere lo ideal, y gracias a Dios se pudo dar los dos goles. Estoy muy contento. Obviamente es algo que todos queremos y la idea es seguir mejorando”, comentó.

Jairo Vélez disputó sus dos primeros partidos con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

Independientemente de sus dos goles, Vélez dejó en claro que lo primero siempre será el bien colectivo, por lo que él empate ante Honduras le dejó un mal sabor de boca. Y es que los centroamericanos tomaron un segundo aire en el cierre de la etapa complementaria, igualando la cuenta en los minutos finales.

“Personalmente estoy muy contento, es lo que todo jugador anhela (anotar un doblete con selección), pero me deja un sin sabor porque nos terminaron empatando el partido. En el fútbol mandan los triunfos, pero uno trata de entender que es un proceso que recién empieza”, agregó.

En cuanto a la relación que viene estableciendo con Mano Menezes, el futbolista de Alianza Lima aclaró que solo hablaron de lo estrictamente futbolístico; eso sí, vio que el plantel está fuerte para seguir creciendo como equipo. “Más allá del tema futbolístico, no hemos hablado del tema externo. Creo que es un grupo humano y eso es lo principal, que está con la misma ilusión”, acotó.

Finalmente, Vélez se tomó un tiempo para referirse al clásico de este fin de semana (sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m.), donde Alianza Lima visitará el Estadio Monumental con la finalidad de sostener su liderato en la Liga 1. El volante prefirió no enfocarse en Universitario de Deportes y solo centrarse en lo que son capaces de hacer como equipo.

“La verdad que con la misma mentalidad de siempre, tenemos que ir arriba, sumar y pensando siempre en positivo. La verdad que sí, primero tenemos que enfocarnos en nosotros porque estamos peleando la punta con Los Chankas, quien viene muy bien. Tenemos que seguir con esa mentalidad”, sentenció.

Jairo Vélez se perfila como titular ante Universitario en el clásico. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a España, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el lunes 8 junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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