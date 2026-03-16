Noche de definición en Miami. La última llave de semifinal entre Venezuela vs. Italia se juega hoy lunes 16 de marzo, a las 8:00 PM (ET) en el loanDepot park por el último cupo a la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que promete ser de alto voltaje y audiencia global. Para todo el público venezolano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal de IVC Network por televisión y streaming online para seguirlo desde cualquier dispositivo móvil.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase más intensa con un choque de alto voltaje: la selección de Venezuela se enfrenta a Italia este lunes 16 de marzo, desde las 8:00 p.m. (hora de Caracas) , en las semifinales del torneo. El partido se jugará en el loanDepot park de Miami, un moderno estadio con techo retráctil que vuelve a ser sede de las instancias definitivas del certamen, tal como lo confirmó Major League Baseball.

La selección de Venezuela aterriza en estas semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 después de firmar una de las gestas más ruidosas del torneo: eliminó 8-5 al vigente campeón Japón en los cuartos de final disputados en Miami, remontando una desventaja de tres carreras y dejando fuera a la potencia que levantó el título en 2023. Este triunfo, calificado por medios especializados como una de las victorias más importantes en la historia reciente de la Vinotinto, confirmó el extraordinario momento de la novena sudamericana y la instaló entre las cuatro mejores selecciones del mundo, encendiendo la ilusión de un equipo que ya había mostrado solidez en la fase de grupos, donde terminó segundo por detrás de República Dominicana.

Del otro lado aparece la otra gran historia del torneo: Italia, la selección que ha revolucionado el Clásico Mundial 2026 y que llega invicta y con números de candidata. El combinado europeo barrió el Grupo B con récord perfecto y aseguró el primer lugar por delante de potencias como Estados Unidos y México, incluyendo una categórica victoria 9-1 ante la novena mexicana en Houston. En cuartos de final, Italia volvió a sorprender al mundo del béisbol al imponerse 8-6 a Puerto Rico en un duelo de alto voltaje ofensivo, resultado que le dio el billete para disputar las primeras semifinales de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Conoce qué canales de TV y streaming están disponibles para ver Venezuela vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)

Cómo ver el juego Venezuela vs. Italia EN VIVO vía IVC por TV y online

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela e Italia EN VIVO por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Dato Detalle Evento Venezuela vs. Italia – semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela e Italia

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estados Unidos : 8:00 PM (ET) / 5:00 PM (PT)

: 8:00 PM (ET) / 5:00 PM (PT) Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia: 8:00 PM

8:00 PM Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú: 7:00 PM

7:00 PM México (CDMX), Nicaragua, El Salvador y Guatemala: 6:00 PM

6:00 PM Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 PM

9:00 PM España: 1:00 AM (madrugada del 17 de marzo)

¿Dónde ver IVC EN VIVO para el juego de la Vinotinto hoy?

El canal IVC, propiedad de Ole Communications, es el titular de los derechos de transmisión por suscripción en territorio venezolano. Puedes sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas oficiales:

1. CANTV Televisión Satelital

Para los usuarios del servicio de televisión estatal, la señal de alta definición es la opción predilecta:

Canal: 307 (IVC HD)

Estado del servicio: Transmisión confirmada para todo el territorio nacional.

2. Zapping (Streaming Online)

Si prefieres ver el juego desde tu Smart TV, smartphone o tablet, la plataforma Zapping ofrece la señal de IVC en vivo con tecnología de retroceso (replay) por si te pierdes alguna jugada clave.

Disponibilidad: App disponible en iOS, Android y Android TV.

3. Otros operadores de cable confirmados

SimpleTV: Canales 235 (SD) y 1235 (HD).

Canales 235 (SD) y 1235 (HD). Inter: Canal 20.

Canal 20. Netuno: Canal 418.

Hora, TV y dónde ver online Venezuela vs. Italia EN VIVO y Streaming Online

Partido : Venezuela vs. Italia

: Venezuela vs. Italia Instancia : Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

: Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas)

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas) Canal TV / Streaming: IVC