Juan Pablo Varillas ganó su primer duelo oficial de la temporada el último lunes ante el argentino Gonzalo Villanueva y avanzó a los octavos de final del Challenger de Buenos Aires, torneo que se juega en tierra batida.

El crédito nacional impuso condiciones desde el primer parcial, el mismo que ganó 6-4. Luego, y pese a que su rival parecía tomarle la mando a ‘Jaunpi’, también se quedó con el set, esta vez con un marcador de 6-3.

En la próxima ronda, con horario aún por confirmar, Varillas se enfrentará al brasileño Pedro Sakamoto, quien dejó en el camino al argentino Renzo Olivo, aunque este último optó por retirarse por lesión cuando se disputaba el segundo set.

Actualmente, ‘Juanpi’ se ubica en la posición 253 del ranking ATP, tras un irregular 2025. En tanto, su rival del miércoles marcha en la casilla 375, aunque cuenta con una importante experiencia en el circuito.

Cabe mencionar que Varillas ya sabe lo que es celebrar en este torneo, pues hace un año venció en la final del mismo al paraguayo Daniel Vallejo con doble 6-4 y alzó el trofeo de la competencia, el séptimo de su carrea como profesional.

Juan Pablo Varillas con el trofeo del Challenger de Buenos Aires que ganó en 2025.

Este torneo es fundamental para que llegué en las mejores condiciones a la exigente serie del Team Perú ante Alemania, por la primera ronda del qualyfiers de la Copa Davis. Esta vez, los nuestros serán visitantes y enfrentarán los partidos en superficie dura.

El entrenador nacional, Luis Horna, confirmó la lista de convocados que son: Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. En tanto, el rival contará con Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Mientras que los europeos fueron semifinalistas de la última edición, cuando cayeron ante España, Perú dejó en el camino a Portugal, en una vibrante serie disputada solo hace unos mesesen nuestra capital.

