Si bien la selección de Malí cumplió una buena actuación en la Copa Africana de Naciones de 2026, quedó eliminada el último viernes, tras caer 1-0 ante Senegal con anotación del Iliman Ndiaye. Esto no pasaría de lo deportivo, si no fuera porque un brujo aseguró el título de las ‘Águilas’.

Desde hace varias semanas atrás, un hombre identificado como Sinayogo Sinayoko, autodenominado ‘Marabú’, solicitó dinero a cambio de algunos rituales que asegurarían el campeonato de Malí, lo que generó una importante expectativa en este país.

Es así que muchos ingenuos confiaron en sus falsos poderes y, en total, le habrían entregado cerca de 40 mil dólares. Apenas se concretó la eliminación, un gran número de malienses llegaron hasta su domicilio, muy enfurecidos, para exigir explicaciones.

Esto generó la reacción de las autoridades que detuvieron al falso brujo, a fin de que la escena no se torne violenta. El hombre quedó disposición de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia.

El responsable de esta área remarcó que “el charlatanismo está penado por la ley en Malí”. En esa línea, también reconoció que no actuaron antes porque en este país se vivía un clima de fervor sin precedentes.

Senegal venció 1-0 a Malí, dejando en evidencia la estafa de 'Marabú', quien ahora debe responder a la justicia.

Ahora deberá responder por la estafa a cientos de hinchas que confiaron en “su trabajo”. En los próximos días se conocerá sobre su futuro y la sanción a la que será sometido, con las pruebas irrefutables en su contra.

En lo deportivo, Malí empató sus tres partidos en la fae de grupos ante las selecciones de Marruecos, Comoras y Zambia. Una vez en octavos de final, dio la sorpresa al dejar en el camino a Túnez, en tanda de penales.

La prueba de fuego fue ante la Senegal de Sadio Mané. La superioridad fue evidente. Malí intentó, pero fue sometido ante el poderío del rival. El resultado fue corto, apenas un gol, pese a los 18 remates.

Senegal y Egipto se enfrentarán este miércoles por la semifinal del torneo. En la otra llave, también mañana, Nigeria y Marruecos se medirán para conocer al segundo finalista.

