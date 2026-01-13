Aunque la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como muchos hinchas blanquiazules esperaban, el fútbol continúa y la pelota tiene que seguir rodando. En ese sentido, después de varias semanas de intensas negociaciones, el ‘Pirata’ cerró con FC Cajamarca y se convirtió en la principal carta ofensiva de Carlos Silvestri para dar la talla en la Liga 1 2026, la primera temporada del club en la máxima categoría del fútbol peruano.

Hernán Barcos se marchó de Alianza Lima como un ídolo para muchos fanáticos y desde que llegó en el 2021 no paró de responder con goles. Ahora que asume un reto diferente en FC Cajamarca, la exigencia no será menor y las expectativas están puestas en que pueda liderar al equipo con su calidad y jerarquía.

En una reciente entrevista con VarSport.pe, Carlos Silvestri habló sobre la conformación del plantel que ha armado junto a la dirección deportiva del cuadro cajamarquino y la ilusión que tiene con la pretemporada. Para el entrenador estas semanas son más que claves para que los futbolistas se pongan a punto.

“Veo a los jugadores bastante bien, con buen ánimo. Los trabajos son fuertes e intensos, pero los chicos van respondiendo, nos sentimos con confianza y esperamos seguir avanzando antes del inicio del torneo”, afirmó.

Hernán Barcos llegó a FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima. (Foto: FC Cajamarca)

El director técnico de 53 años sabe que, por más que cuente con individuales importantes, estas solo rendirán como él quiere si consigue armar un buen grupo para plasmar su idea futbolística desde lo colectivo. En ese sentido, valora la experiencia de piezas como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez, piezas que han sabido campeonar en la Liga 1.

“Tenemos un plantel de calidad y de mucha experiencia. Se está trabajando con ánimo positivo, construyendo, y a medida que vayamos avanzando, lo haremos también en el contenido para que el club desarrolle un buen juego”, agregó.

En lo concerniente al debut en la Liga 1 2026, Silvestri ya viene trabajando en observar y analizar el plantel de Juan Pablo II College, el rival que tendrán que doblegar si quieren iniciar con pie derecho en el Torneo Apertura. Para el estratega será clave que puedan hacerlo con un buen resultado, considerando que jugarán en condición de visitantes en Chongoyape.

“El rival seguramente será difícil, nos buscará complicar, pero vamos a llegar preparados, siempre ilusionados con sumar tres puntos desde el inicio”, concluyó. ¿Podrá Hernán Barcos liderar a FC Cajamarca a tener un auspicioso estreno en el máximo circuito del fútbol peruano? Pronto lo confirmaremos.

Pablo Lavandeira y Hernán Barcos jugaron juntos en Alianza Lima y ahora volverán a hacerlo en FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR