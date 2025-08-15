Perú alcanzó las 11 medallas en los Juegos Panamericanos 2025 | Foto: Team Perú
Seguimos en competencia y sumando preseas. Ya sumamos 11 medallas en los (1 oro, 2 platas y 8 bronces). En tenis de campo, dobles femenino, las peruanas Francesca Maguiña e Yleymi Muelle ganaron a la pareja colombiana conformada por Mariana Higuita y María Sánchez por el marcador de 2-0 (6-3 y 6-1). Gran partido de nuestras tenistas que le dan una nueva presea a nuestra patria.

La medalla de bronce de Camila Arenas sumó una medalla de bronce para el Team Perú en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. En el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo, donde se realizaron los combates de Taekwondo, Camila Arenas subió al podio para recibir la presea de bronce en la modalidad de Kyorugui -57 kg. Constancia talento y puro corazón de nuestra taekwondista.

MEDALLAS PERÚ EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCIÓN 2025

12 de agosto

ORO

Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino

11 de agosto 2025

PLATA

Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa

Luciana y Amaro Castillo- Squash dobles Mixtos

10 de agosto 2025

BRONCE

Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.

Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino

Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa

11 de agosto 2025

Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.

12 de agosto

María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino

Adriano Viale, Bádminton individual masculino

15 de agosto

Camila Arenas - Taekwondo, modalidad Kyorugui-57kg.

Francesca Maguiña e Yleymi Muelle - Tenis de campo , dobles femenino

