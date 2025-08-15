Seguimos en competencia y sumando preseas. Ya sumamos 11 medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (1 oro, 2 platas y 8 bronces). En tenis de campo, dobles femenino, las peruanas Francesca Maguiña e Yleymi Muelle ganaron a la pareja colombiana conformada por Mariana Higuita y María Sánchez por el marcador de 2-0 (6-3 y 6-1). Gran partido de nuestras tenistas que le dan una nueva presea a nuestra patria.
La medalla de bronce de Camila Arenas sumó una medalla de bronce para el Team Perú en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. En el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo, donde se realizaron los combates de Taekwondo, Camila Arenas subió al podio para recibir la presea de bronce en la modalidad de Kyorugui -57 kg. Constancia talento y puro corazón de nuestra taekwondista.
MEDALLAS PERÚ EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCIÓN 2025
12 de agosto
ORO
Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino
11 de agosto 2025
PLATA
Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa
Luciana y Amaro Castillo- Squash dobles Mixtos
10 de agosto 2025
BRONCE
Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa
11 de agosto 2025
Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
12 de agosto
María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino
Adriano Viale, Bádminton individual masculino
15 de agosto
Camila Arenas - Taekwondo, modalidad Kyorugui-57kg.
Francesca Maguiña e Yleymi Muelle - Tenis de campo , dobles femenino
