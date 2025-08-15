De momento, no se dará. Pedro Aquino, quien había quedado libre luego de su paso por Santos Laguna de México y estaba esperando el llamado de Sporting Cristal, finalmente no volverá a La Florida en este mercado de pases. La noticia fue confirmado por Julio César Uribe, Director General de Fútbol del cuadro celeste, en la presentación de Felipe Vizeu, ‘9′ brasileño que llega a reforzar al equipo de Paulo Autuori en este Torneo Clausura, con el objetivo de pelear el título de la Liga 1.

“Habíamos comprometido en su momento incorporar cuatro refuerzos, justamente con Felipe (Vizeu), que es el cuarto, damos por concluido este compromiso. Hemos cumplido nuestra parte y ahora queremos abrazarnos con nuestros hinchas y conseguir los objetivos”, adelantó el ‘Diamante’ en conferencia de prensa.

En ese sentido, las cuatro incorporaciones de Sporting Cristal para el Torneo Clausura son Miguel Araujo, Cristian Benavente, Luis Abram y Felipe Vizeu. La ‘Fiera’ se encuentra en recuperación luego de disputar los primeros cuatro partidos y sufrir una lesión en la muñeca, el ‘Profeta’ ya debutó ante Melgar y se esperan los estrenos del ‘Chaval’ y Vizeu.

Declaraciones de Julio César Uribe (Video: Cristal TV)

Con esto se confirma que Pedro Aquino no llegará en esta ventaja de fichajes a Sporting Cristal. Eso sí, se sabe que hay dos equipos peruanos que han preguntado por sus servicios y es posible que enfrente a los celestes en este Torneo Clausura con otra camiseta.

“Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino, en algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas. La coyuntura no permite que esté ya, por eso simplemente decir que todos los que en algún momento hicieron las cosas bien, podrán regresar a casa. Simplemente entender que este no es el momento”, agregó el ‘Diamante’.

Pedro Aquino, de 30 años, salió de Sporting Cristal en 2017 con destino al Monterrey de México. Se mantuvo en el fútbol mexicano por más de siete temporadas, vistiendo las camisetas de Lobos BUAP, Club León, América y Santos Laguna. Queda esperar cuál será el próximo destino de la ‘Roca’.

Al menos en este mercado de pases, Pedro Aquino no volverá a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

