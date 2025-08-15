Jefferson Cáceres fue presentado en Dunfermline de Escocia. (Foto: DAFC)
Jefferson Cáceres fue presentado en Dunfermline de Escocia. (Foto: DAFC)

“Jefferson Cáceres ha dejado Bramall Lane definitivamente. El peruano, que participó en la pretemporada pero no jugó con el primer equipo tras su fichaje en enero procedente del FBC Melgar, se une al Dunfermline Athletic de la Championship escocesa por una cantidad no revelada. El traspaso está sujeto a la aprobación del permiso de trabajo y a la autorización internacional”, publicó Sheffield United en su web oficial.

Más información en breve...

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS