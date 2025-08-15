Si bien el número futbolistas que exporta la Liga 1 se ha reducido considerablemente en los últimos años, el fútbol peruano todavía tiene unas cuentas excepciones en el mercado. Ese es el caso de Luis Javier Naves, mediocampista formado en Alianza Lima, que hoy fue oficializado en el fútbol de Dinamarca y tendrá su segunda experiencia en el extranjero, esperando consolidar su talento y mantenerse por varios años lejos del Perú.

Vendsyssel FF, club de la Segunda División danesa, será el nuevo hogar de Navea y en donde, después de sumar sus primeros minutos, espera ganarse la confianza de su entrenador, Mads Kristensen, y así alcanzar una rápida progresión en el Viejo Continente. No será una tarea sencilla, pues la exigencia será mayor a la que tenía en nuestro país.

Javier Navea debutó profesionalmente en la temporada 2021, año en donde formó parte del plantel que salió campeón de la mano de Carlos Bustos. No obstante, no consiguió muchas oportunidades en el plantel principal y tuvo que buscar suerte en otros equipos, yéndose a préstamo a Unión Comercio y Alianza Atlético.

Por otro lado, esta no será su primera experiencia en el extranjero, ya que entre el 2022 y 2023 tuvo un paso por el Gremio Novozirontino de Brasil, donde formó parte de su equipo Sub-20. Eso le sirvió para sumar partidos, tener rodaje y no perder ritmo de competencia, algo que a la larga le podría ser muy útil para competir en Dinamarca.

Javier Navea jugó en el Gremio Novozirontino de Brasil. (Foto: Gremio Novorizontino)

Aunque son casos distintos, ya que Bassco Soyer y Víctor Guzmán dejaron parte de su pase en Alianza Lima, Javier Navea es otro de los ‘potrillos’ que tendrá la chance mostrarse fuera del Perú y buscar hacer su propio camino lejos de su tierra. Con 22 años y un futuro por delante, el mediocampista no quiere desaprovechar esta oportunidad.

Vendsyssel FF marcha primero en la tabla de posiciones de la Segunda División de Dinamarca, con seis puntos en dos jornadas disputadas, además de cuatro goles a favor y uno en contra. Su próximo partido será este viernes a las 12:00 p.m., cuando reciba en casa al Skive IK. Según se supo, Javier Navea, con contrato por más próximas dos temporadas, ya está habilitado y podría tener minutos.

Durante su presentación oficial, Jens Hammer Sørensen, director deportivo del cuadro danés, habló de las virtudes de Navea y lo que espera de él con este fichaje. “Navea es un jugador ofensivo muy emocionante, que con sus habilidades técnicas y su valentía en situaciones clave puede aportar poder y creatividad a nuestro juego”, comentó.

Asimismo, habló de la bienvenida que tendrá cuando le toque jugar en casa con el apoyo de la hinchada. “Tiene fortalezas ofensivas claras y es el tipo de jugador que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos del partido. Estamos deseando verlo en acción y darle una cálida bienvenida al Vendsyssel FF y al Nord Energi Arena”, puntualizó.

Javier Navea salió campeón con Alianza Lima en la temporada 2021. (Foto: Alianza Lima)

